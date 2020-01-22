Дневник кандидата в депутаты: легкие деньги, подкуп водкой и «заклятые» пенсионеры

Тонны листовок в почтовых ящиках и на заборах, красивые обещания с экрана телевизора и... молчание после выборов. Так видят выборную страду избиратели. А с чем на самом деле сталкивается кандидат в депутаты, и что нужно сделать, чтобы выдвинуться на ответственный пост?

У нашего собеседника не было ни денег, ни связей, но он провел полноценную предвыборную кампанию, выдвинувшись в Заксобрание Свердловской области от одной из партий. И вот что из этого получилось...

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА ЗА НЕНУЖНЫЕ ЛИСТОВКИ

Как я попал в политику? Лидер местного отделения одной из федеральных партий - мой давний знакомый. Много раз у нас с ним были жаркие политические баталии. Перед прошлыми выборами в российский парламент, которые проходили 18 сентября 2016 года, он решил получить мандат депутата Госдумы. Говорил, что ему нужны соратники в предвыборный штаб, а также кандидаты в депутаты в областное Заксобрание - чтобы оставаться в политической повестке региона.

Никаких денег от меня не требовалось. Наоборот, мне пообещали достойную зарплату - 80 тысяч рублей в месяц. За эти деньги я должен работать в предвыборном штабе - писать тексты для газет и листовок, придумывать слоганы. А если изберут депутатом - там заработок и вовсе от 160 тысяч рублей, да еще льготы, которые значительно облегчают жизнь. Отличные перспективы!

Работа предвыборного штаба продолжается практически в круглосуточном режимеФото: Михаил ФРОЛОВ

Дело было в мае, а выборы - в сентябре. Впереди - четыре месяца предвыборной гонки. Из кого состоит штаб? Это лидер, который берет ответственность за репутацию отделения партии, формирует и утверждает предвыборный список кандидатов, которые будут выдвигаться от партии по тому или иному району, ведет переговоры с так называемыми денежными кандидатами, утверждает бюджеты и вырабатывает «линию поведения» партии. Есть «пишущая братия», создающая от и до все агитационные материалы. Нас таких было двое. Есть пара юристов, а также с десяток студентов, которые помогают за небольшие деньги заодно проходят практику от университета.

Работа предвыборного штаба - не для тех, кто привык трудиться с 9 до 18 часов. Здесь все занимаются всем сразу и практически в круглосуточном режиме. Мне часто приходилось ночевать в штабе. Благо, что у меня был свой кабинет с диваном.

ОТКУДА БЕРУТСЯ КАНДИДАТЫ?

Часть идет своих по спискам местного отделения партии - это те, кому лидер доверяет. Между этими людьми есть правило - не болтать лишнего при посторонних. Все, что произносится в кабинете шефа, - остается между собеседниками. Если конкуренты узнают о стратегии и конкретных планах, то легко воспользуются этим против твоей партии.

Мне довелось войти в этот круг лиц в качестве консультанта. Выслушав предложения по предвыборному пиару, начальник давал слово мне и слушал - что может зайти в новостную повестку и чем можно привлечь внимание электората.

Как-то в фильме Джорджа Клуни «Мартовские иды» герой Филипа Сеймура Хоффмана сказал: «Единственное, что я ценю - это верность. Без нее ты ничто, никому не нужен. А уж в этой гребаной политике - это единственная ценность». Это на самом деле так: ты можешь быть болтливым и никому не нужным миллионером, а можешь быть обычным человеком, который умеет не только работать , но и молчать. И тебя будут очень ценить.

Вторая часть кандидатов - это «денежные мешки»: кто-то из бизнесменов хочет удовлетворить свое самолюбие, получить известность и статус. Это, как правило, знакомые шефа и знакомые его знакомых, а также предприниматели, которые намерены зайти в политику.

Многие голосуют как все. а не как хотят на самом делеФото: Алексей БУЛАТОВ

После переговоров потенциальных кандидатов с шефом они приносят или перечисляют деньги (мне известна сумма в полмиллиона в качестве аванса, но были и более значительные суммы). Деньги передают шефу, обычно наличными, чтобы «не светить».

Если федеральное руководство ничего об этих деньгах не знает, то и тратить их можно по своему усмотрению на работу предвыборного штаба - зарплаты, агитацию, аренду помещения.

УВАЖУ ИЗБИРАТЕЛЯ - УГОЩУ ЕГО ВОДКОЙ

Чтобы получить статус и удостоверение кандидата, нужно собрать документы для Облизбиркома. Их оформление - это настоящий ад: каждому кандидату для получения «ксивы» нужно вспомнить всю свою жизнь в части покупки-продажи недвижимости, браков и разводов, банковских счетов и прочих финансово-юридических аспектов. На это уходят недели.

Представьте, приходит кандидат лет 60-ти к бывшей жене, с которой он развелся еще во времена СССР, и говорит: «Подпиши бумагу, что я тебе ничего не должен. А она ему: иди ты к лешему, черт лысый. В депутаты он собрался!».

Правда, я подготовил документы всего за неделю. Еще через неделю мне дали удостоверение кандидата. Никто не мешал агитировать. Когда было время, я ехал в округ своим ходом, говорил о бытовых проблемах с пенсионерами, простыми работягами: о плохих дорогах, о нехватке врачей и больниц, о низких зарплатах. Напоследок говорил, что у нас есть шанс, и нужно использовать право выбора. До кучи вручал пачку агитационных газет.

Впрочем, у каждого кандидата своя тактика. У нас был забавный случай: заявился состоятельный кандидат - мужик лет 50-ти из небольшого уральского городка. У него там бизнес. Деньги есть, а вот уважения мало. Он решил, и дело свое продвинуть на новый уровень, и людям помочь (думаю, что вполне искренне). Но он сразу поставил условие: агитировать буду «по-старинке». Мол, каждый кто за меня проголосует, получит по бутылке водки. Алкоголь раздавал на встречах с избирателями. Взамен люди обещали отдать ему свои голоса, хотя отчетов и доказательств с них он не требовал.

«Это не подкуп, - уверял он нас. - Так я проявлю уважение к избирателю. А все эти ваши газетки - печь только ими топить». Так и получилось! Он обогнал всех своих конкурентов!

ВОКРУГ ХАОС, НО ПРОЦЕСС ИДЕТ

Но не стоит думать, что все делается ради денег. Кандидаты, как правило, готовы и безвозмездно помогать своему избирателю в меру сил.

Когда же бабушка с талмудом из документов приходит прямо в офис - это отдельная боль каждой партии. Есть в городе такой контингент: люди, у которых что-то когда-то случилось, или они решили, что случилось.

Работа с пенсионерами - один из ключевых моментов кампанииФото: Александр ГЛУЗ

Таких гостей называют «заклятый пенсионер». Он считает, что ему здесь обязаны помочь. Вываливает гору бумаг, вкратце излагает суть проблемы: десять лет назад пришлось немного переплатить за коммуналку. Это не точно, но надо разобраться прямо сейчас! Такие люди способны за час выжать неопытного «партийца» так, что у того потом что-нибудь отнимется на три дня.

Помню, я как-то нес кипу бумаг в областной избирком, в уме проверяю - все ли собрал, в какие кабинеты нужно успеть за пару часов... А за мной из офиса увязалась бабушка, рассказывает, что у нее одна нога короче другой на два сантиметра, и в этом виноваты врачи. Мне так и не удалось тогда выяснить, какая из ее ног короче, но бегала она куда активнее, чем я в свои 35.

У нас для такого контингента был нанят юрист Вася, который мужественно выслушивал всех бабушек и дедушек, консультировал и по возможности помогал.

Еще иногда заходят пенсионеры, которые уверены, что Кремль захватили немцы, китайцы и инопланетяне. Через нас им нужно донести эту срочную информацию до всех. Спорить с такими людьми бесполезно. Они никого не слышат, поэтому нужно покивать, согласиться и попрощаться.

ИТОГО: ВСЕ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ

Увы, выиграть у нас не получилось: лидер местного отделения не прошел в Госдуму, а остальные не прошли в Заксобрание, набрав голосов меньше, чем конкуренты из «парламентской четверки».

Но все остались довольны - кто-то получил уважение, кто-то заявил о себе и стал экспертом, кто-то просто поиграл в политику. Но все мы получили главное - опыт, и увидели, что попытаться стать депутатом без денег - это адский, но довольно увлекательный труд. Закон для всех один. Если ты не кричишь о свержении государственного строя и не призываешь срочно вступить в НАТО, то будь ты хоть десять раз против власти, никто тебе не запретит попробовать свои силы в местной политике.