«После ремонта увеличил цену в несколько раз»: в Екатеринбурге продают усадьбу, которую бесплатно отреставрировали волонтеры

В Екатеринбурге на продажу выставили усадьбу псаломщика Топоркова на Чернышевского, 6. Дом отреставрировали волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест» в конце декабря прошлого года. На протяжении всего лета и осени они очищали дом от старой краски, восстанавливали декор и забор, а кульминацией стала покраска усадьбы в нарядные цвета и замена фальцевой кровли с водосточной системой.

Волонтеры "Том Сойер Феста" отреставрировали усадьбу за собственные деньги. Фото: "Том Сойер Фест"

И вот не успел дом порадовать глаз прохожих, как на заборе растянули большую вывеску «Продажа». На ней – телефон одного из собственников, который в разговоре с «Комсомолкой» отказался отвечать на вопросы и комментировать ситуацию с продажей дома. Мужчина, не желая представляться, только пояснил, что здание выставили на продажу еще до того, как волонтеры из «Том Сойер Феста» за него взялись.

- Собственники обратились к нам сами, чтобы мы пришли и отремонтировали фасад. А потом мы поняли, что дому еще необходим ремонт крыши, - рассказывает «Комсомолке» Любовь Дегтева, волонтер фестиваля. – Во время нашей работы продажа дома не приостанавливалась, то есть, дом продолжал продаваться.

Волонтеры полностью обновили фасад здания. Фото: "Том Сойер Фест"

Реставрировали здание с лета. Фото: "Том Сойер Фест"

Несколько дней Любовь обнаружила на одном из сайтов недвижимости фотографию усадьбы с комментариями от собственника. Там говорилось, что ремонт проводился «за счет личных средств» его самого. Пришлось добавлять, что реставрация была делом рук «Том Сойер Феста». Цена дома, конечно, была значительно увеличена.

- Собственник продает дом вот уже 10 лет. Он уже совсем отчаялся и не думал, что сможет это сделать. Поэтому понимал, что, скорее всего, сам продолжит в нем жить – с начала он, а затем, возможно, и его дети, - рассказывает Любовь. – И он пришел к нам. Летом даже помогал в реставрации.

Вот так дом выглядел, когда за него взялись волонтеры. Фото: "Том Сойер Фест"

Перед тем, как приступать к ремонтным работам, собственник подписал договор с фондом «Внимание», который курировал реставрацию. Согласно бумагам, в течение пяти лет внешний облик дома запрещается менять – и, тем более, сносить здание.

- Поэтому я бы не волновалась по этому поводу, - заключает Любовь. – О том, что дом «украсили» вот такой большой вывеской, я узнала буквально пару минут назад. С самим собственником еще не говорила, но обязательно поговорю.

Фото: "Том Сойер Фест"

«Том Сойер Фест» - это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров на средства спонсоров. Благодаря им вторую жизнь обретают старинные дома в 50 городах страны. В 2018 году руками мастеров вторую жизнь обрел 130-летний особняк на улице Вайнера, 68.