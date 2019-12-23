В Екатеринбурге волонтеры «Том Сойер Феста» отреставрировали усадьбу псаломщика Топоркова

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-23T11:20:37+03:00

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В Екатеринбурге завершился второй сезон фестиваля «Том Сойер Фест». В этот раз волонтеры отреставрировали Дом псаломщика Топоркова на улице Чернышевского.

На протяжении всего лета и осени волонтеры очищали дом от старой краски, восстанавливали декор и забор, а кульминацией стала покраска в нарядные выделяющие дом цвета и замена фальцевой кровли с водосточной системой.

Фото: Том Сойер Фест

- В официальной части получился живой диалог и обмен впечатлениями, собственники искренне поблагодарили за наш труд, партнеры пришли с подарками для волонтеров, а мастер по кровли принес в дар фестивалю кирпич 19 века, - рассказала Любовь Дегтева, координатор проекта. – Один из организаторов спас декор с особняка, сделав из него ключницу, которую мы разыграли среди пришедших.

«Том Сойер Фест» - это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров на средства спонсоров. Благодаря им вторую жизнь обретают старинные дома в 50 городах страны. В прошлом году руками мастеров вторую жизнь обрел 130-летний особняк на улице Вайнера, 68.

Фото: Том Сойер Фест

ИСТОЧНИК KP.RU