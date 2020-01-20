«Идешь на конкурс красоты? Значит, спишь с владельцем!»: как юная дива из Екатеринбурга стала главной красавицей страны

Российская актриса Ирина Антоненко, известная по сериалу «Корабль», рассказала свою историю успеха в блоге на Youtube. В 2009 году 17-летняя девушка стала победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург», а через год стала лучшей на «Мисс Россия».

В 2020 году на Первом канале выйдет сериал «Магомаев», в котором Антоненко исполнит роль оперной певицы Тамары Синявской, а роль Муслима Магомаева исполнит герой новогоднего проката - Милош Бикович.

СОБИРАЛА БУТЫЛКИ С БРАТОМ

- В школе я совсем не нравилась мальчикам, и все детство мечтала о машине, - начинает свой рассказ Антоненко. – Мы с братом собирали бутылки, вычищали и промывали их в ванне. Потом складывали в кучу, относили и получали денежку. И как будущий финансист по первому образованию начала считать, сколько мне понадобится, чтобы накопить на свой первый автомобиль.

Когда Ирина узнала, что в городе проводится конкурс красоты, за победу в котором дают машину – сразу же решила туда пойти. Но в свою победу юная девушка особенно не верила.

- Надо мной смеялись все. В нашей стране есть такое мнение о конкурсе красоты: либо ты спишь с владельцем или ты заплатила за победу. Но не все в этой жизни продается и покупается. Если веришь в себя – все получится, как и было в случае со мной. В глубине души даже у моих родителей были сомнения. И вот наступил финал конкурса и объявили мое имя. Это был такой шок…Никогда не забуду, когда мне вручили ключи от машины. И мечта стала правдой, - вспоминает Ирина Антоненко.

Антоненко много путешествует по миру и снимается в российских фильмах и сериалах. Фото: Instagram

ПОКОРИЛА МОСКВУ, НО НЕ ЛАС-ВЕГАС

Уже на следующий год свердловчанке предстояло участие в конкурсе «Мисс Россия», где за победу дарили 100 тысяч долларов. В тот день в Москве ее поддерживал отец. Участие в конкурсе было омрачено слухами о том, что победительница известна заранее. И тогда Антоненко решила просто получать удовольствие от происходящего.

- Папа докладывал маме обо всем по телефону. Сначала я прошла в топ-15, потом в десятку. В итоге победила. Мама не могла прийти в себя, и проверить то было нельзя, трансляции тоже нет. Когда меня объявили я вышла на подиум и чуть не упала от волнения. Это было очень ярко и круто, - со слезами на глазах говорит Антоненко.

Антоненко и Дженнифер Лопес на Critics Choice Awards 2020. Фото: Instagram

Через полгода Ирина вместе с родителями отправилась на конкурс «Мисс Вселенная» в Лас-Вегас, но сумела добраться лишь до топ-15 финалисток. В том году победительницей стала Химена Наваррете из Мексики.

- Я надеюсь, что моя история вдохновит девушек, и они смогут поверить в себя, - подытожила актриса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/755639" frameborder="0"></iframe> История жизни актрисы Ирины Антоненко.Видео: Youtube.com/irinaAntonenko13

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