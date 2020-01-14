2020-01-14T09:53:09+03:00
Звезды

«Две красотки»: уральская актриса поразила поклонников, выйдя на красную дорожку вместе с Дженнифер Лопес

Ирина Антоненко посетила церемонию Critics Choice Awards 2020
Олег ГАЛИМОВ
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Поклонники Ирины пришли в восторг и стали спорить в комментариях, кто красивее. Фото: InstagramПоклонники Ирины пришли в восторг и стали спорить в комментариях, кто красивее. Фото: Instagram
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Уральская модель и актриса Ирина Антоненко посетила в США церемонию премии Critics Choice Awards 2020, которая прошла в Лос-Анджелес. На красной дорожке она сфотографировалась с идолом западного шоу-бизнеса Дженнифер Лопес, а снимок незамедлительно выложила в Instagram.

irina8antonenkoirina8antonenko
Антоненко стала знаменитой после победы в конкурсе "Мисс Россия"
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Поклонники Ирины пришли в восторг и стали спорить в комментариях, кто красивее.

- «Две красотки!», «Само очарование», «Джей Ло меркнет с Вами рядом», – пишут поклонники.

Стоит отметить, что в 2019 году в российском прокате выходил фильм «Стриптизерши» с Лопес в главной роли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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