«Две красотки»: уральская актриса поразила поклонников, выйдя на красную дорожку вместе с Дженнифер Лопес

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:53:09+03:00

Поклонники Ирины пришли в восторг и стали спорить в комментариях, кто красивее. Фото: Instagram

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Уральская модель и актриса Ирина Антоненко посетила в США церемонию премии Critics Choice Awards 2020, которая прошла в Лос-Анджелес. На красной дорожке она сфотографировалась с идолом западного шоу-бизнеса Дженнифер Лопес, а снимок незамедлительно выложила в Instagram.

irina8antonenko Антоненко стала знаменитой после победы в конкурсе "Мисс Россия"

Поклонники Ирины пришли в восторг и стали спорить в комментариях, кто красивее.

- «Две красотки!», «Само очарование», «Джей Ло меркнет с Вами рядом», – пишут поклонники.

Стоит отметить, что в 2019 году в российском прокате выходил фильм «Стриптизерши» с Лопес в главной роли.

ИСТОЧНИК KP.RU