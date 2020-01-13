«Лыжня России 2020» в Екатеринбурге: когда пройдет, программа, дистанции, как принять участие

Пока все после праздников возвращаются к нормальному рабочему ритму, в Екатеринбурге, да и по всей России, идет подготовка к одному из самых масштабных спортивных мероприятий года – Лыжне России 2020.

ПРИУРОЧЕНА К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В Лыжне России-2020 может принять участие любой желающий без ограничений. В этом году мероприятие проводится уже в 38-ой раз и будет приурочено к 75-летию Победы. Это не только спортивный, но и большой семейный праздник, главная цель которого приобщить население к спорту и здоровому образу жизни.

Самое ожидаемое событие зимнего сезона состоится 8 февраля 2020 года. Стоит отметить, что уже второй год главная гонка проводится в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель». Для всех, кто захочет принять участие Лыжне России 2020, будут организованы бесплатные шаттлы и организованы большие парковки. Зарегистрироваться можно непосредственно на месте, где вам выдадут яркую шапочку и номерной знак. Регистрация начинается с 8:30 и продлится до 11:00 в день соревнований.

Для профессионалов будет подготовлена дистанция в 10 км, а для любителей – 2020 метровФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам куратора «Лыжни России» на Урале Дмитрия Чукреева, для профессионалов будет подготовлена дистанция в 10 км, а для любителей – 2020 метров. Победители 10 км забега получат ценный приз Губернатора – снегоходы и, конечно же, традиционные медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации.

Будут также полюбившиеся номинации - «Самый юный участник», «Самый молодой участник» среди мужчин и женщин, «Самый опытный (возрастной) участник» среди мужчин и женщин и «Самая спортивная семья». Также для участников приготовили другие ценные подарки и денежные сертификаты. Все, кто примет участие в гонке, получат традиционные шапочки и номера и будут накормлены солдатской кашей и горячим чаем.

СПИСОК ПЛОЩАДОК

В Екатеринбурге Лыжня будет проходить в 7-ми районах на 14 площадках:

- Верх-Исетский район: спортивная школа Верх-Исетского района (улица Фролова, 54а) и лыжная база Уральского государственного медицинского университета (Московский тракт, 8-й километр, 6);

- Железнодорожный район: лыжная база «Локомотив» (улица Решётская, 63), стадион Уральского государственного университета путей сообщения (улица Колмогорова, 70) и спортивный стадион в поселке Северка (улица Строителей, 41);

- Кировский район: лыжная база «Кировская» (улица Отдыха, 111);

- Ленинский район: межшкольный стадион Детско-юношеской спортивной школы № 2 (бульвар Денисова-Уральского, 3а) и Преображенский парк в микрорайоне Академическом (проспект Академика Сахарова, 45);

- Октябрьский район: лыжная база в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (улица Мичурина, 230) и стадион в поселке Исток (улица Главная, 1а);

- Орджоникидзевский район: лыжная база спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» (улица Краснофлотцев, 48) и лыжная база «Олимп» (улица Бакинских Комиссаров, 13);

- Чкаловский район: спортивная школа «Родонит» (улица Прониной, 35) и средняя общеобразовательная школа № 137 в поселке Шабровском (улица Ленина, 45).

Для удобства жителей города сделали бесплатный проезд в муниципальном транспорте, необходимо только сказать, что вы едите на Лыжню РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ

На всех площадках будет организовано горячее питание. Для удобства жителей города сделали бесплатный проезд в муниципальном транспорте, необходимо только сказать, что вы едите на Лыжню России.

Мероприятие ожидается шумное и яркое! Организаторы готовят интересную культурно-развлекательную программу и множество сюрпризов. Конечно, многое сейчас находится в стадии подготовки и держится в секрете, но и так понятно, что пропускать это событие не стоит. Ведь самое главное это даже не ценные призы, а атмосфера спортивного семейного праздника и самые чистые и искренние эмоции!