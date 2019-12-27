«Помогите! Жена рожает!»: на Урале полицейские помогли будущему папе, который застрял в предновогодней пробке с беременной супругой

- Жена кричит, а я понимаю, что не успею. А потом рядом, смотрю, стоит машина ДПС – я к ним скорее, - поделился эмоциями с «Комсомолкой» молодой отец Александр Бочаров. – Если бы не они, мы бы ехали минимум час.

Не все свердловским инспекторам ГИБДД ловить водителей, нарушающих правила дорожного движения. Не так давно сотрудники ДПС Михаил Вохмянин, Алексей Патрушев и Алексей Бетенев помогли новоиспеченному отцу отвезти беременную жену в роддом.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

23 декабря к полицейским, которые несли службу на улице Трактовой, подъехала Toyota. Ее взволнованный водитель подскочил к инспекторам и попросил помощи. Объяснил, что у его супруги начались роды, и он, решив не дожидаться скорой, сам повез ее в роддом. А в пути встал в пробку и понял, что может не успеть.

- Мы живем в Большом Истоке, а роддом находится на Химмаше. У жены начались схватки около 17:00 – я помог ей скорее в машину сесть, поехал. А там же время уже позднее, все с работы возвращаются. И пробки кругом, - вспоминает Александр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/752123" frameborder="0"></iframe> Экипаж ДПС сопроводили роженицу в роддом.Видео: Александр Бочаров

Инспекторы быстро сориентировались: включили «сигналки» и световые огни и повезли будущую маму в больницу. Там ее встретили медики.

Через несколько часов на свет появился здоровый малыш, которого назвали Тимофеем. Счастливый, новоиспеченный папа Александр Бочаров вернулся обратно к инспекторам и поделился радостной новостью.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

- Большое спасибо ребятам, что помогли. Мало ли что могло бы произойти, если бы помедлили, - рассказал «Комсомолке» Александр. – Мы когда в машине ехали, жена кричала, чтобы я ехал медленней, особенно на кочках. Слава богу, все хорошо, малыш родился здоровым.

А сегодня полицейские съездили на выписку к молодой семье, подарили гигантский букет красных роз и поздравили родителей с Новым годом.