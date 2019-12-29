Центр Екатеринбурга «оккупировали» Деды Морозы в шортах и футболках
В воскресенье, 29 декабря, центр Екатеринбурга «оккупировала» группа из Дедов Морозов и Снегурочек. Стартовала «группа поддержки Нового года» в полдень от торгового центра на перекрестке Радищева – Вайнера, после чего направилась к Ледовому городку на площади 1905 года.
Стартовал забег на улице ВайнераФото: Алексей БУЛАТОВ
Станцевав на площади 1905 года, группа отправилась обратно на Радищева. Маршрут составил 3,5 километра.
В забеге приняли участие больше 20 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
В группу забега вошли члены областной федерации зимнего плавания – всего чуть больше 20 человек. Они оделись в шорты и футболки, украсив себя мишурой, и нарядившись в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек.
На улице минус 16, но это уральцев не пугаетФото: Алексей БУЛАТОВ
Подробный фоторепортаж – здесь.
Маршрут составил 3,5 километраФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU