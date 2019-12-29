2019-12-29T13:08:43+03:00
Общество

Центр Екатеринбурга «оккупировали» Деды Морозы в шортах и футболках

Забег устроили в футболках и шортах [ФОТО]
Лев ИСТОМИН
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В Ледовом городке спортивная команда устроила фотосессию и хороводВ Ледовом городке спортивная команда устроила фотосессию и хороводФото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 29 декабря, центр Екатеринбурга «оккупировала» группа из Дедов Морозов и Снегурочек. Стартовала «группа поддержки Нового года» в полдень от торгового центра на перекрестке РадищеваВайнера, после чего направилась к Ледовому городку на площади 1905 года.

Стартовал забег на улице Вайнера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стартовал забег на улице ВайнераФото: Алексей БУЛАТОВ

Станцевав на площади 1905 года, группа отправилась обратно на Радищева. Маршрут составил 3,5 километра.

В забеге приняли участие больше 20 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В забеге приняли участие больше 20 человекФото: Алексей БУЛАТОВ

В группу забега вошли члены областной федерации зимнего плавания – всего чуть больше 20 человек. Они оделись в шорты и футболки, украсив себя мишурой, и нарядившись в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек.

На улице минус 16, но это уральцев не пугает Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице минус 16, но это уральцев не пугаетФото: Алексей БУЛАТОВ

Подробный фоторепортаж – здесь.

Маршрут составил 3,5 километра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маршрут составил 3,5 километраФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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