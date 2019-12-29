Центр Екатеринбурга «оккупировали» Деды Морозы в шортах и футболках

В воскресенье, 29 декабря, центр Екатеринбурга «оккупировала» группа из Дедов Морозов и Снегурочек. Стартовала «группа поддержки Нового года» в полдень от торгового центра на перекрестке Радищева – Вайнера, после чего направилась к Ледовому городку на площади 1905 года.

Стартовал забег на улице ВайнераФото: Алексей БУЛАТОВ

Станцевав на площади 1905 года, группа отправилась обратно на Радищева. Маршрут составил 3,5 километра.

В забеге приняли участие больше 20 человекФото: Алексей БУЛАТОВ

В группу забега вошли члены областной федерации зимнего плавания – всего чуть больше 20 человек. Они оделись в шорты и футболки, украсив себя мишурой, и нарядившись в костюмы Дедов Морозов и Снегурочек.

На улице минус 16, но это уральцев не пугаетФото: Алексей БУЛАТОВ

Подробный фоторепортаж – здесь.