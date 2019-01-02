Чем заняться в новогодние праздники-2020? Топ-10 способов не заскучать

В новогодние праздники можно целых восемь дней не вылезать из кровати. Запастись конфетами, налить чашку горячего какао и смотреть любимые фильмы и сериалы. Но, согласитесь – это довольно скучно. Лучше использовать по максимуму. И сделать то, до чего в обычные будни руки так и не дошли. Рассказываем, чем можно себя развлечь.

ЖАЖДА СКОРОСТИ

Всегда с восхищением смотрели на гонки? Вам нравится наблюдать, как машины на большой скорости входят в поворот, поднимая фонтаны снега? Тогда вам можно попробовать экстремальное вождение. Попробуйте также стать штурманом профессионального пилота на раллийном автомобиле Subaru Impreza STI или Mitsubishi Lancer Evolution. Вместе с профессиональным водителем прокатитесь на больших скоростях, по трамплинам и научитесь дрифтовать. Стоимость такого приключения - от 6900 руб.

«Фанаты приключений», г. Екатеринбург, Викулова 28б, тел : 8 (343) 319-42-16

ВЕРХОМ НА КОНЕ

В праздники можно не только отдыхать, но и проводить время с пользой – научиться чему-то новому, например, верховой езде. Прекрасные, грациозные животные заряжают позитивной энергией и подарят вам хорошее настроение. А кому-то и отличные фотографии для соцсетей. Стоит иметь в виду, что катание на лошадях требует знания техники верховой езды – ее объяснит инструктор. Приступать к обучению лучше в удобной спортивной одежде, теплой куртке и сапогах. Кроме того, с разрешения инструктора, можно угостить лошадку кусочком сахара или моркови - возьмите их с собой.

Обязательно пройдите инструктаж, прежде чем садиться на лошадьФото: Архив "КП"

КСК «Белая лошадь», Сысертский район, деревня Кадниково, тел: 8 (343) 287-77-47, стоимость от 1950 руб. в будни, в выходные - от 2400 руб.

КСК «Янтарь», Екатеринбург, Конюшенный проезд, 5, , тел: 8 (912) 636-69-87, стоимость от 800 до 1700 руб. (в зависимости от времени и дня недели)

КСК «Покровский», Екатеринбург, ул. Ясная, 37, тел: 8 (912) 251-44-55, стоимость от 1000 рублей за занятие.

ЛУЧШЕ ГОР ТОЛЬКО ГОРЫ

Давно хотели встать на горные лыжи или сноуборд. Сейчас самое время. Все горнолыжные комплексы в Свердловской области имеют трассы различной сложности. Как правило, везде есть трассы для новичков. Самая близкая гора - «Уктус». Здесь новички ходят по склону пешком, не пользуясь подъемниками. Удобный спуск для начинающих на горах «Теплая» и «Пильная» под Первоуральском (40 км от Екатеринбурга), либо «Лиственная» под Березовским (20 км. от Екатеринбурга). Профессионалам понравится на г. Белая (160 км. от Екатеринбурга) под Нижним Тагилом и «Ежовая» под Кировградом (около 100 км. от Екатеринбурга).

ГЦ «Уктус», Екатеринбург ул. Зимняя, 27, , тел: 8(343) 3-422-422, цены от 50 рублей за один подъем в будни.

ГЦ «Гора Лиственная», Екатеринбург, ЕКАД, 23-й км, , тел: +7 (800) 777-31-75, цены от 70 рублей за один подъем.

Гц «Гора Ежовая», 100 км. от Екатеринбурга, окрестности г. Кировград, тел: +7 (343) 342-04-20.Тарифы на подъемники в выходные и праздничные дни: 800 рублей за 2 часа, 900 за 3, 1000 за 4 на большой комплекс и 600/700/800 соответственно на малый.

НА СНОУБОРДЕ С ПАРАШЮТОМ

Для тех, кто уверенно стоит на лыжах и сноуборде, можно попробовать испытать новые ощущения, попробовав сноукайтинг. Это очень экстремальный вид зимнего спорта, где парашют буксирует лыжника или сноубордиста по ровному снегу. Вы почувствуете удивительную свободу, потому что силы гравитации уже не смогут удержать вас на земле.В Уральской Бординговой Ассоциации с радостью дадут вам несколько уроков. Стоимость индивидуального занятия длительностью один час составит 2300 рублей.

На горно-лыжном комплексе можно отлично провести время и познакомиться с любителями экстремальной ездыФото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург, ул. Пески 27, оз. Шарташ, юго-восточный берег, кайт-серф-сап станция "UBA", тел : 8 (912) 241-11-49

МОРЖИ НА ШАРТАШЕ

Для любителей острых ощущений также найдется занятие по душе – на озере Шарташ уже подготовили проруби. Единомышленники даже основали собственное сообщество «Моржи на Шарташе» и пропагандируют зимние купания, как один из способов укрепления иммунитета. Но не забудьте подготовиться перед купанием, взять тапочки, ассистента и теплый чай в термосе.

Обязательно возьмите с собой сменную одежду и полотенце, если пойдете плавать в ледяную водуФото: Тимур ХАНОВ

Озеро Шарташ, https://vk.com/club33713101, вход свободный.

КАТАЕМСЯ НА СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ

Смотрели фильм «Белый плен»? Может вы мечтали покорить север на собачей упряжке? Или просто очень любите собак? В клубе «Тайна севера» можно ощутить себя героем рассказов Джека Лондона и прокатиться на собачей упряжке, а в питомнике ездовых лаек «Эльбрус» можно поучаствовать в настоящем семикилометровом марафоне! Во время экскурсии вы сможете пообщаться с самыми преданными и верными животными и полюбоваться красой зимнего Урала.

Зима - лучшее время для катания на собачьей упряжкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Клуб «Тайна севера» - Екатеринбург, ул. Степная, Ялунина, тел.: +7 (904) 383-91-49. Цена от 700 рублей за один километр в выходные, также в стоимость входит экскурсия.

Питомник ездовых собак «Эльбрус» - Екатеринбург, ул. Синячихинская, 1д, тел.: 8 912 22 66 228. Стоимость взрослого билета – 700 руб. (Вход+катание)

КУПАЕМСЯ В ГОРЯЧИХ ИСТОЧНИКАХ

Если вам по душе более спокойный отдых, то термальный курорт «Баден-Баден» предлагает к вашим услугам несколько открытых и крытых бассейнов с минеральной водой, насыщенной бором, марганцом, цинком и другими полезными элементами. Также вы можете воспользоваться различными саунами и купелью с холодной водой. На территории комплекса есть также детские зоны, так что курорт отлично подойдет для семейного отдыха. Цена за один час составит 400 рубле в будни и 600 – в выходные.

«Баден-Баден» - Екатеринбург, ул. Зимняя, 23, , тел. : 8 (343) 363-33-33.

ВМЕСТО СНЕГОХОДА

Если вам нравится уединенность и возможность отдохнуть от суеты города на природе, то вы можете отправиться на прогулку на снегоступах или даже на сноубайках. Эти невероятные гибриды мотоцикла и снегохода с лыжей вместо переднего колеса способны подарить вам совершенно новые сногсшибательные ощущения от езды. Не нужно больше придерживаться проложенных трасс, так как эти зимние мотоциклы способны пройти по рыхлому снегу, лесу и даже горкам.

Прокат чудо-машин находится по адресу г. Екатеринбург, Викулова 28б, тел.: 8 (343) 319-42-16, стоимость 2500 рублей за час.

СЛОВНО ПТИЦА

Дозу ярких ощущений и незабываемых приключений подарит вам прогулка на паралете. Это возможность прочувствовать полет так, как чувствуют его птицы. А еще можно попробовать полетать на самолете Zlin-142. Профессиональный пилот погрузит вас в мир авиации, покажет фигуры высшего пилотажа и познакомит с небом. Вы даже сможете подержать штурвал, став на мгновение настоящим пилотом. Стоимость прогулки на паралете составит 3200 рублей, а полет на Zlin-142 обойдется в 8300 рублей.

Фанаты приключений - г. Екатеринбург, Викулова 28б, тел. : 8 (343) 319-42-16

В новогодние праздники каждый найдет себе занятие по душеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

Культурный отдых может быть не менее разнообразным. Вы можете посетить один из многочисленных музеев Екатеринбурга. Например, удивительный Музей радио им. А.С. Попова и Планетарий, собравший впечатляющую коллекцию экспонатов или Художественный музей Эрнста Неизвестного. Также множество музеев организуют временные выставки, не пропустите самое интересное.

Музей радио им. А.С. Попова и Планетарий - ул. Розы Люксембург, 9, тел: 8 (343) 371-50-60, стоимость входного билета – 200 рублей.

Художественный музей Эрнста Неизвестного - ул. Добролюбова, 14, Тел.: +7 (343) 389-14-82, стоимость входного билета – 200 рублей.