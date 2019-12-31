«Машину сплющило от удара»: на подъезде к Екатеринбургу в страшном ДТП погиб молодой водитель

Этим утром, в 8:30, на подъезде в Екатеринбургу, на 192 километре трассы М-5 «Урал» произошло страшное ДТП: водитель иномарки Toyota Camry протаранил фонарный столб. В результате этого один человек погиб, еще четверо были срочно госпитализированы в больницу.

На подъезде к Екатеринбургу произошло серьезное ДТП.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

- 20-летний водитель иномарки неправильно выбрал скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и врезался в фонарный столб, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

От сильного удара машину сплющило, а от передней части кабины осталась только груда металла. Водитель погиб на месте, «скорая» не успела ему помочь. Еще четверо его пассажиров были срочно госпитализированы с тяжелыми травмами в горбольницу №36. Инспекторы ГИБДД выяснили, что водительские права юноша получил около года назад.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины аварии. И еще раз напоминают о соблюдении ПДД, особенно в период сильных снегопадов и плохой дороги.