«После концерта подарил ей цветы»: уральскому рэперу, который обидел Полину Гагарину семечками, пришлось извиняться

Выступление уральского рэпера Арсения Курчанина на шоу «Голос» бурно обсуждали ни один день. Ведь, на первый взгляд милый и безобидный парень, со сцены оскорбил Полину Гагарину. «Держи малая», - сказал 17-летний екатеринбуржец поп-диве и бросил на стол горсть семечек. О том как извинялся парень перед певицей и кто придумал этот перформанс, Аресений рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Екатеринбург (92,2 FM).

«ШНУРОВ ЮВЕЛИРНО РУГАЕТСЯ»

- Давай начнем с того, что ты немного расскажешь о себе и почему пошел на шоу «Голос»?

- Я сначала не хотел идти на шоу «Голос», меня заставили мои родители и педагог по вокалу. Я пишу другую музыку, и связываться с телевидением не очень хотелось. Хотя ничуть не пожалел, когда согласился.

- Какой Шнуров как наставник? Матерится он на своих подопечных?

- Это очень образованный, интеллигентный человек. Он не разговаривает матом, он смотрит на тебя матом (Смеется). Конечно, он ругается на подопечных, но делает это ювелирно. Было интересно с ним работать: он всегда подсказывал, подмечал моменты, которые нужно доработать. Шнуров – это народный артист.

Для выступления уралец перевоплотился в гопника. Фото: "Первый канал"

- Ходят слухи, что на шоу голос попадают не просто так. Наставники заранее протаскивают своих протеже. Это правда?

- Я тоже так думал, пока не попал туда. До съемок никто не знал (они были в конце августа – прим.ред.), кто наставники шоу. Но я с июля уже каждое утро просыпался и мечтал, что моим наставником будет Шнуров. Все ребята попали абсолютно заслужено, никто никаких денег не платил. Я уверен в этом.

«СЕНЯ, ЭТО БУДЕТ БОМБА»

- Расскажи, что это был за скандальный номер, из-за которого ты ушел «Голоса».

- Я категорически не хотел исполнять эту песню, когда мне ее дали. Кроме Шнурова с нами занималась солистка группы «Ленинград» Виктория Кузьмина. И вот она сказала: «Сеня, это нужно сделать, это будет бомба». Сначала я отнекивался, но пришлось смириться. Мы нашли классную дворовую аранжировку и поехало.

- А образ гопника Шнуров предложил?

- Это уже я придумал, что надо выглядеть так: кепка, золотые часы, зеленый спортивный костюм. Когда Шнуров меня увидел и сказал: «О, это же я в молодости».

Идею с семечками предложил Шнуров. Фото: Instagram Арсения Курчанина

- Вы положили Полине Гагариной семечки с репликой «Держи малая, от души», - Это ваша идея? Или Сергей подсказал, что так будет стильно?

- На репетиция я подумал, что надо бы сделать какую-нибудь фишечку. На прошлом выступлении я на ограждения запрыгивал, например. И как-то раз подходит ко мне Сергей Владимирович и говорит: «Слушай, купи семок и Гагариной прямо кинь и скажи: «От души»». Мне было нечего терять.

- По ее лицу было видно, что она не оценила. Это действительно так?

- Это шоу, это номер. Я не считаю, что я кого-то обидел. Но всю эту неделю я защищаю ее. На съемках она плохо себя чувствовала и была в плохом настроении.

- После шоу вам удалось извиниться?

- Недавно мы с ней встретились после концерта в Кремле, где я выступал. Мило побеседовали, обнялись и поцеловались. Я ей даже подарил букет цветов, уточнил, не остались ли у нее на меня никаких обид.

Парень защищает Полину Гагарину. Говорит, в тот день она неважно себя чувствовала. Фото: Instagram Полины Гагариной

«НА МЕНЯ МОГУТ ПОДАТЬ В СУД»

- У тебя остались какие-то обязательства перед Первым каналом о неразглашении закулисья шоу…

- Единственное, что я не могу разглашать, кто победит. А вот песни, которые я исполнял на шоу, принадлежат их исполнителям, а не мне или каналу. Я думаю, они даже смогут на нас подать в суд (смеется). Но такого за всю историю «Голоса» еще не случалось.

- Сейчас ты уже выбыл из шоу, какие-то предложения поступали? Может уже есть запись концертов? Тем более что скоро Новый год, корпоративы…

- Концерты идут, думаю так и будет. Чтобы их было больше, я пишу свои песни. Не хочу, чтобы меня запомнили, как маленького мальчика из шоу «Голос».