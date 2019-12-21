Сыграл в «настолку» и подарил строительный кран: мэр Екатеринбурга Высокинский стал Дедом Морозом, смотрим, что из этого вышло
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский решил необычно поздравить жителей города с Новым годом. Градоначальник переоделся в костюм Деда Мороза и отправился по квартирам. Всего Высокинский посетил три адреса.
Первой поздравление от Александра Высокинского получила 81-летняя пенсионерка Любовь Чердакова. Она является участником областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Градоначальник вручил бабушке подушку и подарил сладости.
Затем Высокинский посетил двух детей, страдающих аутизмом. Одному мальчику мэр подарил строительный кран, а другому досталась настольная игра «Дженга». Кстати, градоначальник сам с удовольствием в нее поиграл.
А этому мальчику досталась настольная играФото: Алексей БУЛАТОВ
Какой Дед Мороз без бородыФото: Алексей БУЛАТОВ
Упряжки с оленями у мэра не было, пришлось ехать на машинеФото: Алексей БУЛАТОВ
Бабушка, как и дети, была рада появлению Деда МорозаФото: Алексей БУЛАТОВ
Постоянно носить бороду мэр не захотелФото: Алексей БУЛАТОВ
Высокинский с интересом сыграл в настольную игруФото: Алексей БУЛАТОВ
Что скажете, идет костюм Деда Мороза нашему мэру?Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU