2019-12-21T10:27:32+03:00
Общество

Сыграл в «настолку» и подарил строительный кран: мэр Екатеринбурга Высокинский стал Дедом Морозом, смотрим, что из этого вышло

Градоначальник посетил три адреса
Евгений Стоянов
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Часть крана Высокинский собрал сам, а остальное поручил делать ребенкуЧасть крана Высокинский собрал сам, а остальное поручил делать ребенкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский решил необычно поздравить жителей города с Новым годом. Градоначальник переоделся в костюм Деда Мороза и отправился по квартирам. Всего Высокинский посетил три адреса.

Первой поздравление от Александра Высокинского получила 81-летняя пенсионерка Любовь Чердакова. Она является участником областной ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей. Градоначальник вручил бабушке подушку и подарил сладости.

Затем Высокинский посетил двух детей, страдающих аутизмом. Одному мальчику мэр подарил строительный кран, а другому досталась настольная игра «Дженга». Кстати, градоначальник сам с удовольствием в нее поиграл.

А этому мальчику досталась настольная игра Фото: Алексей БУЛАТОВ

А этому мальчику досталась настольная играФото: Алексей БУЛАТОВ

Какой Дед Мороз без бороды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой Дед Мороз без бородыФото: Алексей БУЛАТОВ

Упряжки с оленями у мэра не было, пришлось ехать на машине Фото: Алексей БУЛАТОВ

Упряжки с оленями у мэра не было, пришлось ехать на машинеФото: Алексей БУЛАТОВ

Бабушка, как и дети, была рада появлению Деда Мороза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бабушка, как и дети, была рада появлению Деда МорозаФото: Алексей БУЛАТОВ

Постоянно носить бороду мэр не захотел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Постоянно носить бороду мэр не захотелФото: Алексей БУЛАТОВ

Высокинский с интересом сыграл в настольную игру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высокинский с интересом сыграл в настольную игруФото: Алексей БУЛАТОВ

Что скажете, идет костюм Деда Мороза нашему мэру? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что скажете, идет костюм Деда Мороза нашему мэру?Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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