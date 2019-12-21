Перепил в баре и решил, что ковбой: в центре Екатеринбурга мужчина из пистолета расстрелял охранника

Ночью в центре Екатеринбурга произошла стрельба. Подгулявший посетитель бара «Огонек» на Энгельса, достал травматический пистолет и начал палить в охранника заведения.

О том, как это было «КП-Екатеринбург» рассказал владелец «Огонька» Евгений Кексин.

— Он перепил в баре. Начал себя неадекватно вести. К нему подошел охранник и попросил его покинуть заведение. Мужчина на это отреагировал спокойно и пошел на выход. Поскольку он себя вел спокойно, то и охранник расслабился, к тому же у нас никогда не было подобных случаев. Когда они подошли к гардеробу, то мужчина резко, как ковбой, выхватил пистолет и начал стрелять в грудь охраннику. Выстрелил два раза в грудь, - рассказывает Кексин.

После стрельбы охранники скрутили «ковбоя» и вызвали полицию.

Информацию о произошедшем подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области.

— Молодой человек, который решил поиграть в ковбоя, находясь в нетрезвом состоянии, задержан сотрудниками полиции и находится сейчас под стражей в дежурной части территориального ОВД, где приходит в себя после бурной вечеринки, — рассказывает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Когда представители МВД задали ему вопрос, зачем стрелял, вразумительного ответа не последовало. Мужчина находился на корпоративе, где не рассчитал свои силы и возможности со спиртным, что и привело к таким печальным последствиям.

Также полковник Горелых уточнил, что при «ковбое» был травматический пистолет ИЖ-79. Полицейские изъяли оружие и приобщили к материалам проверки.

— На «ствол» имеется официальное разрешение до августа 2021 года, — отметил Валерий Горелых. — По данному факту в самое ближайшее время органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение. Это может быть статья 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия» или статья 105 «Покушение на убийство». И стрелок, и пострадавший 1994 года рождения. Охраннику оказана медицинская помощь, после чего его отпустили. Госпитализация не потребовалась, - добавил представитель полицейского главка.

В августе прошлого года охранники кафе «GRAND Урюк» оказались атакованы несколькими посетителями. В том случае в охранников также стреляли из травматов. Позже полиция нашла стрелков.