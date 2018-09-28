Задержан второй подозреваемый в стрельбе в элитном ресторане Екатеринбурга «Grand Урюк»
В Уфе полицейские задержали второго подозреваемого в стрельбе в ресторане Екатеринбурга «Grand Урюк». Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
- Гражданин находился в тонированном автомобиле LADA Priora, вместе с ним в салоне транспортного средства был еще один мужчина. Сопротивления подозреваемый оказать не успел. Сыщики нашли и изъяли два пистолета, - сказал Горелых. По его словам, сейчас фигуранта дела под конвоем полиции перевезут в Екатеринбург для участия в оперативно-следственных действиях. Планируется, что завтра суд изберет ему меру пресечения.
Перестрелка в ресторане «Grand Урюк» произошла вечером 16 августа. Поводом для конфликта стал отказ охранника впустить гостя, который уже устраивал дебош в элитном заведении.
Спустя несколько полиция задержала первого подозреваемого – ранее судимого 34-летнего Магомеда Бекова. До суда он будет находиться в СИЗО.
Магомет Беков был участником перестрелки в Сагре. Фото: соцсети
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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