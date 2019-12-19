2019-12-19T10:18:59+03:00
Общество

Никто не заразен: в уральском вузе опровергли информацию о заболевших туберкулезом студентах из Африки

В УрФУ отметили, что за последний год не было выявлено ни одного случая
Мария Трапезникова
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В УрФУ опровергли информацию о заболевших туберкулезом студентахВ УрФУ опровергли информацию о заболевших туберкулезом студентахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Интернете появилась информация о том, что в главном вузе Екатеринбурга, УрФУ, сразу несколько иностранных студентов из Африки заболели туберкулезом. Согласно информации, которая распространяется по соцсетям и некоторым СМИ, все эти студенты проживали в общежитиях – и там подхватили заразу. Вместе с тем, в пресс-службе учебного заведения эту информацию официально опровергают.

- Ни одного случая заражения контактных лиц туберкулезом в УрФУ за последние годы не зарегистрировано, - сообщили там «Комсомолке». – В настоящее время среди обучающихся студентов, проживающих в общежитиях, таких заболеваний не зарегистрировано.

Согласно правилам университета, все приезжие студенты, в том числе из других стран, которые претендуют на место в общежитиях, непосредственно перед заселением должны пройти медобследование в больнице на базе вуза. И только после этого получить справку, без которой ключи им просто не выдадут.

Всех студентов перед заселением в общежития проверяют в больнице на базе УрФУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всех студентов перед заселением в общежития проверяют в больнице на базе УрФУФото: Алексей БУЛАТОВ

- Во время обследования проводится флюорография органов грудной клетки и осмотр врача, помимо этого проверяется наличие всех профилактических прививок, - отметили в УрФУ. – При выявлении подозрения на туберкулез, пациент сразу направляется в «Противотуберкулезный диспансер» на обследование.

И если диагноз подтвердится, студента отправляют лечиться по месту жительства. А в том случае, если у него до этого уже были контакты с другими студентами и сотрудниками вуза, то все, кто находился «в зоне заражения», также осматриваются.

- Если выявляется случай инфекционного заболевания во время учебы, то заболевший немедленно направляется на лечение в профильное лечебное учреждение, контактные лица обследуются, а помещения обрабатываются, - объяснили в пресс-службе.

Кстати, напомним, не так давно в еще одном крупном вузе города, УрГЭУ-СИНХ, студентов также начали массово проверять на заболеваемость туберкулезом. А все из-за того, что в заведении обнаружили одного «зараженного».

ИСТОЧНИК KP.RU

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