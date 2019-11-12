СЕГОДНЯ 16:48 2019-11-12T17:05:52+03:00

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В Екатеринбурге студентов одного из вузов массово проверяют на туберкулез. Проверку учащихся в УрГЭУ СИНХ организовали из-за одного заболевшего. Это подтвердили в Роспотребнадзоре.

- В профилактических целях они проходят флюорографическое обследование. Это из-за одного человека, имеющего отношение к вузу, которому поставлен предварительный диагноз туберкулез, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Если диагноз заболевшего подтвердится, его направят на лечение в диспансер. По словам специалистов, этот случай не является экстраординарным. Всего в области зарегистрировано более тысячи случаев заболевания туберкулезом.

ИСТОЧНИК KP.RU