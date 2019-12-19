Загорится ли елка от гирлянды: в России проверили на безопасность 7 производителей искусственных деревьев

ПРОВЕРИЛИ СЕМЬ ТОРГОВЫХ МАРОК

В ноябре в России решили впервые в истории проверить, насколько безопасны те искусственные елки, что продаются в магазинах. Для испытаний выбрали две лаборатории, одна из которых называется «Уралтест» и находится в Екатеринбурге. Чтобы проверить качество синтетической хвои, ученые нарезали их мелкой соломкой и сжигали, измеряли не выделяют ли они ядовитый газ при тлении и вообще проверяли их множеством изощренных способов. Сегодня в Роскачестве поделились результатами этих исследований.

– Эксперты Роскачества провели исследование искусственных елей семи торговых марок, как отечественных, так и зарубежных производителей: «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara, «Красивая», «Тоскана», «Валерио» Премиум, – сообщают в Роскачестве. – Ценовой диапазон испытуемых образцов варьировался от 3 000 до 11 000 рублей.

Чтобы оторвать иголки, нужно было приложить большие усилия.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Испытание нужно было потому, что в России, как и в Европе, кстати, искусственные елки не подлежат регулированию. При этом очень многие потребители не раз просили Роскачество ответить, насколько вообще безопасно ставить такие синтетические деревья в квартире, да еще вешать на них гирлянды, подключенные к розетке.

– Закупленные товары исследованы по 34 показателям, среди которых содержание опасных и токсичных веществ, маркировка, цикл жизни, степень выцветания материала, прочность веток и иголок, способность к самовозгоранию и другие, – добавляю в Роскачестве.

ЕЛКИ НАДО ПРОВЕТРИВАТЬ

Первое, что выяснилось в ходе исследования – у всех искусственных елок есть стойкий запах.

– По пятибалльной шкале интенсивности запаха все елки имели 4-5 баллов, – говорит Анастасия Филоненко, руководитель испытательной лаборатории ООО «ТСЛ». – Для сравнения: вода из-под крана пахнет на 2 балла. Неразумно ожидать, что они не будут пахнуть совсем.

Эксперты отмечают, что тут стоит обращать внимание на интенсивность запаха. В идеале, если на производстве все условия соблюли, то запаха быть не должно.

Поджигали елки вот в таких маленьких чашечках, предварительно накрошив их туда.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Товары исследованы на хлористый винил, ацетальдегид, формальдегид, толуол, бензол, ацетон в соответствии с гигиеническими нормативами, – добавили в Роскачестве. – Ни одна ель не выделяла хлористого винила, ацетальдегид обнаружен у товаров пяти торговых марок, при этом не превышает максимально допустимого уровня. При первом замере обнаружены существенные превышения нормы по формальдегиду в пяти елках из семи исследованных. Не выявлено формальдегида при первом замере в товарах двух торговых марок – «Красивой» вьетнамского производства и «Валерио Премиум», сделанной в Московской области.

Для этого испытания ученые сначала вскрывали коробку с деревом и сразу замеряли, сколько в воздух выделилось формальдегида. Второй замер делали уже спустя три недели, после того, как елка постояла вне коробки.

– После повторного замера через три недели формальдегид «исчез» из елки ТМ «Адель», – отмечают в Роскачестве. – Поэтому по возможности необходимо проветрить детали елки на открытом воздухе, например, на балконе, и вымыть их перед сборкой.

ЧТОБЫ ОТОРВАТЬ ИГОЛКУ, НУЖНО СЕРЬЕЗНОЕ УСИЛИЕ

По части прочности все исследованные елки показали хорошие результаты. Ученые приходилось приложить серьезные усилия, чтобы оторвать ветку, или же иглу. Кроме того, каждое дерево должно пережить минимум десять 31-х декабря на своем веку.

– Эксперты собирали и разбирали образцы несколько раз, доставая и убирая их в коробку, – говорят в Роскачестве. – Эксперимент проводился на 10 циклов сборки-разборки. То есть, за 10 лет искусственные ели потеряют лишь незначительную часть хвои. Основная потеря придется на момент первой распаковки. При сборке и разборке у двух елей – «Сказка в инее» и «Адель» – отпало менее 50 иголок, у Tiara – менее ста, а самыми «сыпучими» стали модели «Красивая» и «Валерио» – около 200 иголок.

А так ученые проверяли, не выделяют ли елки ядовитый газ при горении.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также ученые облучали елки ультрафиолетом, чтобы посмотреть, как быстро они выцветут, если поставить их, например, у окна. Лишь елки трех производителей потеряли цвет.

– Один из распространенных потребительских страхов гласит, что искусственная елка может легко загореться от гирлянды, – говорят в Роскачестве. – На самом деле для воспламенения ели необходимо большое количество времени. А из-за низкой скорости распространения пламени будет возможность обнаружить очаг и его потушить.

При этом ученые отмечают, что горят то все елки, но при этом они сами затухают. Да и заставить их гореть нелегко. Самую низкую температуру возгорания показала елка Tiara – 417 градусов по Цельсию. Самую высокую – «Сказка с инеем». В условиях лаборатории она загорелась при температуре 585 градусов.

– Нужно учитывать, что искусственная елка не может вспыхнуть разом, все начнется с небольшого участка, а потом огонь уже будет распространяться постепенно, – говорит Евгений Сысуев, начальник отдела оценки соответствия ФБУ «УРАЛТЕСТ». – Поскольку ели изготовлены из самозатухающих материалов, вероятно, что пламя просто затухнет, если не будет внешнего теплового воздействия.

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Посреди лаборатории в окружении пробирок и мензурок расположился настоящий филиал елочного базара. Хвоя, даром, что искусственная, стоит рядами меж столов. Еще несколько упаковано в коробки с выведенными на стенках номерами. (Подробнее)