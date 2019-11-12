Бреют, режут, жгут: как на Урале испытывают новогодние елки

ОТ ИСПЫТАНИЙ МАНДАРИНОВ К ТЕСТИРОВАНИЮ ЕЛОК

Посреди лаборатории в окружении пробирок и мензурок расположился настоящий филиал елочного базара. Хвоя, даром, что искусственная, стоит рядами меж столов. Еще несколько упаковано в коробки с выведенными на стенках номерами.

Вот только украшать их игрушками здесь никто не собирается. Как раз наоборот – елки тут будут оголять. Один из лаборантов подходит к искусственной ветке и принимается ножницами срезать с нее зеленые иголки. Их он кладет на стол, после чего принимается измельчать ножом, будто ингредиенты для новогоднего оливье. Вместо салатницы – чашка Петри

Всего в екатеринбургскую лабораторию привезли семь таких елок от разных российских производителей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Все современные елки делаются в основном из поливинилхлорида, – говорит, нарезая елку, лаборант. – Это полимер. К резинам он не относится. Может быть тонкой пленкой, а может быть и эластичным соединением.

Лаборатория эта находится в Екатеринбурге и называется «Уралтест». Обычно тут испытывают обувь, еду и игрушки. Елки будут проверять в первый раз. Историческое событие, между прочим. Ранее их в России еще ни разу не испытывали на безопасность.

Лаборант срезает с елки хвою для изучения.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Новогодних исследований у Роскачества достаточно много. В прошлом году мы проверяли шампанское и мандарины, – объясняет Екатерина Акулич, сотрудник пресс-службы Роскачества. – Елками решили заняться потому, что нас об этом попросили люди через социальные сети, наш сайт и наше приложение.

Один из самых популярных вопросов был – не вспыхнет ли елка синим пламенем, если гирлянда на ней коротнет, и не отравит ли всю квартиру угарным газом, если загорится от искры бенгальской свечи. Собственно, поэтому лаборанту и пришлось нарезать именно хвою. К стволу «дерева», сделанному из металлической проволоки, вопросов ни у кого нет.

Производители елок засекречены. Даже лаборанты не знают, откуда к ним пришли образцы для испытаний.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ХВОЮ ПЛАВЯТ И ЖГУТ

Обвешивать елки неисправными гирляндами и жечь рядом с ними бенгальские свечи – подход ненаучный. Поэтому в условиях лаборатории их роль играет специальная аппаратура.

– Мы не можем просто взять и поджечь елку, – объясняет Дмитрий Кружков, лаборант отдела оценки соответствия ФБУ «Уралтест». – В ней могут использоваться два разных материала. А исследовать нам надо усредненную пробу, то есть, мы должным оба материала соединить.

Стволы искусственных елок, как правило, делаются из негорючих материалов. Поэтому исследуют ученые в основном полимерные иголки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Срезанные полимерные иголки из двух разных материалов Дмитрий ставит в «духовой шкаф», который на самом деле называется климатической камерой. Температура внутри поднимается до 300 градусов по Цельсию, и все иголочки начинают плавиться. На выходе получается зеленый пластичный «кирпич».

– С этим уже можно работать, – говорит лаборант, показывая сплав из иголок. – Только нарезать его надо сначала на маленькие кусочки.

Срезанную хвою затем дополнительно измельчают, чтобы она легче плавилась.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крохотные фрагменты, каждый размером с ноготок, ученые укладывают в металлические чашки, похожие на наперстки. Три наперстка – три образца с трех разных елок. Все они отправляются затем в печь, внутренние стенки которой покрыты кирпичами из шамота – огнеупорной глины.

– Температура внутри может подниматься до трех тысяч градусов, но снаружи, если дотронуться, печь будет слегка теплой, – отмечает лаборант.

Эта печка как раз и имитирует бенгальскую свечу. Задача – разогреть расплавленные елочные иголки до такой температуры, чтобы они загорелись.

Чтобы провести опыты, полимерную хвою сначала плавят, а потом нарезают на кусочки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электронное табло на печке показывает стремительно растущую температуру. 100 градусов, 150… 230… 430… Иголки в среднем наперстке начинают чадить, а затем вдруг мелькает яркая вспышка и весь наперсток охватывает пламенем. Фраза «Раз, два, три – елочка, гори!» подходит как нельзя лучше.

– После горения от елки остается зола, которая довольно легко поднимается в воздух. Ее очень легко вдохнуть, – показывает Дмитрий наперсток с зеленоватым порошком. – Большая часть осядет в носу или носоглотке.

Эту золу теперь можно исследовать, чтобы понять, какой ущерб организму она способна нанести, если вдруг проникнет внутрь. Впрочем, это лишь первый эксперимент.

За соседним столом, оборудованным вытяжкой, ученые уже готовят новое испытание. Кусочек расплавленной хвои поджигают с помощью газовой горелки. Он плавится и капает пылающими каплями в золу в чашке внизу. А сверху газоанализатор всасывает едкие испарения и говорит, насколько токсичным получается дым.

В такой пластичный кирпичик превращаются иголки искусственной елки после плавления.Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОЖЕТ ЛИ ДЕРЕВО БЫТЬ РАДИОАКТИВНЫМ

В лабораторию прислали семь елок от семи разных производителей со всей России. Выбирали самые популярные бренды, советуясь с магазинами, торгующими искусственной хвоей.

– ГОСТов на такие елки нет, – объясняет Надежда Круглова, ведущий инженер отдела оценки соответствия ФБУ «Уралтест». – И они не подлежат обязательной сертификации. Но мы можем проверить их на пожаробезопасность. Образец регистрируется. Номер присваивают. Мы делаем среднюю пробу. Затем по средней пробе проводится испытание. В заключении дается протокол с указанием тех вредностей или не вредностей, которые мы получили в результате испытания.

В наперстках искусственные иголки. Их нагрели до такой степени, что они вспыхнули.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итоги исследования станут известны в начале декабря. Пока же говорить о том, насколько безопасны искусственные елки разных производителей ученые не могут. Перед окончанием испытаний должно пройти несколько недель. Однако уже сейчас можно сказать, что в некоторых случаях искусственная хвоя лучше настоящей. Как минимум осыпаться не будет. И, что особенно неожиданно, такие «деревья» точно не будут радиоактивны.

– Пластик, как правило, не радиоактивен, – отмечает Надежда Круглова. – Вот елки, естественно произрастающие, впитывая в себя воду на зараженных площадях, могут иметь превышение.

Все что осталось от сгоревших иголок – зеленоватый пепел.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, задумываться всерьез о радиации в живых елках не стоит, отмечают специалисты. Ведь даже в тех объектах, которые лаборатория действительно испытывает на отсутствие радиоактивности, есть допустимые значения. Куда важнее личное желание – хочется вам, чтобы в доме стояло живое дерево или его искусная имитация.

Исследование будет идти несколько недель.Фото: Алексей БУЛАТОВ