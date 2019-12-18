Дума Екатеринбурга: «Мы работаем в интересах горожан»

С первых дней работы Екатеринбургская городская дума поставила в приоритет интересы горожан. Возможно именно с этим связана реакция общества на наши споры с администрацией города: СМИ называли это «конфликтом», «бойкотом» и даже «войной», что является преувеличением. Это традиционный формат, когда избранные народом депутаты, не голосуют автоматически, а разбираются в вопросах, обсуждают и спорят: насколько это целесообразно для бюджета и необходимо для жителей. Мы готовы работать в интересах администрации, но они должны совпадать с интересами жителей Екатеринбурга.

Чтобы разобраться в каждом вопросе у нас действуют восемь постоянных комиссий и создано десять рабочих групп, курирующих ключевые направления. Седьмому созыву удалось достаточно много и нам не стыдно перед избирателями.

Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин

Медицина

Постоянная комиссия Думы отклонила бюджет с сокращением финансирования здравоохранения на 800 миллионов рублей. Напомню, смертность от новообразований у нас растет. Надо выявлять заболевания на ранней стадии, но 200 миллионов на аппаратуру для этих целей выделять не планировалось. Мы с трудом, но добились 100 миллионов из городской казны и еще столько же пообещал областной Минздрав.

Муниципальные программы

Бюджет Екатеринбурга на 90 % состоит из муниципальных программ. Я предложил, и депутаты поддержали, чтобы все программы представлялись на рассмотрение в Думу. С 1 января 2020 года будем работать именно в таком формате. Это позволит депутатам глубже вникнуть в бюджет, отслеживать финансы по всем статьям, отстаивать просьбы жителей. Такая практика существует во многих городах-миллионниках России.

Налоги

Депутаты были категорически против принятия повышенных налоговых ставок. В 2020 году жители бы этого не почувствовали, а вот в 2021 году нововведения увеличили бы расходы каждой семьи на несколько тысяч рублей. Мы отказались их принимать. При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева нам удалось убедить главу Екатеринбурга не выносить этот вопрос на рассмотрение второй раз. Жители будут платить налог по минимальной ставке - 0,1 %.

С просьбой помочь обратились и предприниматели - в связи с перспективой роста налога на имущество по объектам недвижимости. Депутаты обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и благодаря его поддержке в законе планируется учесть интересы и бизнес-сообщества, и бюджета.

В Екатеринбурге не было общей дискуссионной площадки по решению актуальных задач отрасли. Мы создали рабочую группу по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Убежден, что ее работа будет способствовать снижению административных барьеров, повышению вклада в экономику, выработке эффективных рекомендаций.

Парки и скверы

После ситуации со сквером у Театра драмы, в гордуме была создана рабочая группа, началось конструктивное обсуждение вопроса. Был проведен опрос горожан и определено место строительства собора. Еще в мае я обратился в администрацию за разъяснениями по развитию парков и скверов в городе. Оказалось, что у нас в перечне 60 «зеленых» зон, которые в планах защитить. Мы активизировали это работу и сейчас уже 18 имеют статус особо охраняемых территорий, 17 получат его в скором времени.

Отдаленные территории

На «отдаленке» надо активнее заниматься уличным освещением, общественным транспортом, культурным и спортивным досугом, ремонтом дорог и соцобъектов. Мы добились еще 50 миллионов рублей на эти территории. Будем настаивать на их увеличении и выделении ежегодно. Более того, мы намерены возродить программу по развитию отдаленных территорий.

Работа с молодежью

В нашем городе талантливая, умная и активная молодежь. Для ребят была необходима площадка. Мы создали при городской Думе Молодежную палату - 43 человека. Они уверенно представляют позицию молодежи по актуальным городским вопросам на заседаниях городской общественной палаты, создают новые проекты по улучшению молодежной среды, активно взаимодействуют с правительственными структурами. У палаты хороший потенциал и будущее.

Отселение из аварийного жилья

Необходимо ускорять темпы по расселению граждан из аварийного жилья. Это большой объем работы, серьезные финансовые средства. На следующий год было запланировано выделение 312 миллионов рублей. Мы настояли, чтобы сумму увеличили еще на 100 миллионов. Люди ждут переселения годами. Будем следить, чтобы финансирование было постоянным и с ежегодным возрастанием.

Проезд

С начала 2020 года в планах администрации Екатеринбурга было увеличение цены проезда. Депутаты, естественно, сказали главе Екатеринбурга о недопустимости такого решения. Он согласился с нашими доводами, пообещал, что повышения не будет. Кроме того, мы добились того, что с нового года для пенсионеров при сохранении прежней цены ЕКАРТЫ будет увеличено количество поездок по проездному с 40 до 50.

Пятидневка

Все родители знают какая большая нагрузка у наших школьников. Я предложил перейти на пятидневку. Опыт положительно себя зарекомендовал в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах. Часть школ так обсучаются и в Екатеринбурге: отзывы положительные. После моего обращения в Управлении образования создана рабочая группа. Со следующего учебного года по новой системе начнут обучаться все первоклассники, затем поэтапно другие классы. Два выходных дня подряд - это полноценный отдых для учеников и возможность больше общаться с семьей, что укрепляет любовь и взаимопонимание между родителями и детьми.

Сделано гораздо больше, и, я уверяю, что мы продолжим работу по отстаиванию интересов горожан не на словах: все наказы и просьбы жителей, пусть и не сразу, но должны найти отражение в статьях городского бюджета. Вот это главная цель нашей работы.

Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин.