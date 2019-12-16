2019-12-16T15:22:35+03:00
Общество

Планируем Новый год: как ничего не забыть в предпраздничной суете

Составляем важные списки вместе с «Комсомолкой» и разыгрываем Новогодний подарок
Поделиться:
Получайте удовольствие от праздничной суеты, создавайте настроение и, конечно, не забудьте порадовать чем-нибудь самого себяПолучайте удовольствие от праздничной суеты, создавайте настроение и, конечно, не забудьте порадовать чем-нибудь самого себя
Изменить размер текста:

Если перед новым годом у вас возникает тревожное чувство, будто вы что-то забыли, то вам помогут списки. Кажется, что не успели что-то сделать? Составьте «to-do лист», то есть – список дел. Не уверены, всем ли купили подарки? Составьте список самых важных людей: родных, друзей, коллег. Подпишите, что купили или планируете купить для каждого из них. А еще меню на новогоднюю ночь, план на 31 декабря и январские праздники, список визитов, фильмов и книг. Заблаговременное и расчетливое планирование станет залогом вашего спокойствия.

Главное – начать прямо сейчас, не откладывайте. А чтобы вам было легче приступить к планированию, «Комсомольская правда» и «МТС» подготовили небольшую подборку обязательных предновогодних дел и еще один небольшой бонус.

Списки помогают разгрузить голову и все держать под контролем

Списки помогают разгрузить голову и все держать под контролем

В Новый год – без долгов. Это касается небольших рассрочек, мелких долгов знакомым и даже коммунальных платежей. Проверьте, нет ли у вас задолженностей по квартплате, водоснабжению, электроснабжению, а также за связь, телефон и интернет, чтобы не обнаружить себя случайно праздничным утром в холодной квартире без связи, света и воды. Кстати, оплату можно осуществить с помощью мобильных сервисов МТС или МТС-Банка. А чтобы в будущем об этом вообще не думать, можно подключить автоплатёж.

Пополнить счет мобильного телефона. Впереди множество поздравлений, звонков и переписок. В праздничные дни хочется поздравить тех, кто далеко и с кем вы давно не виделись. Будет обидно, если в самый неожиданный момент у вас закончатся средства на счете или интернет-трафик. От такой ситуации тоже может застраховать ежемесячное автоматическое пополнение счета.

Безопасность квартиры. Если вы уезжаете на новогодние праздники, или просто уходите 31 декабря к друзьям или в ресторан, проверьте, закрыты ли окна, всё ли выключено? Краны с водой, свет, газ и электроприборы. А самым беспокойным хозяевам стоит задуматься об умном доме и камерах наблюдения, чтобы наблюдать за порядком со своего смартфона.

Качественный досуг. Развлечения — важная составляющая отдыха, и хорошо, что почти все они сейчас портативные. Например, телевизор можно взять с собой куда угодно: на дачу, в отель и даже в гости. Сейчас приобрести полный комплект Спутникового оборудования МТС можно за 3990 рублей, а если вам нужен еще и интернет, то всего за 2990 рублей. Сим-карту с интерне-тарифом, можно будет потом использовать и в городе.

Развлечения в кармане. Для большего разнообразия можно подключить музыкальные подписки, в которых есть множество плей-листов для вечеринки, отдыха и даже предновогодней уборки. Не забудьте скачать книги, чтобы наконец дочитать любимый роман, и подписаться на лучшие интернет-кинотеатры.

Расходы в роуминге. Если новогодние каникулы вы планируете провести за рубежом стоит заранее посмотреть сервисы для оптимизации расходов на связь и наличие необходимых контактов в телефоне, чтобы не забыть никого поздравить.

Принцип «тратьте деньги на впечатления, а не на вещи» для современных подарков невероятно актуален

Принцип «тратьте деньги на впечатления, а не на вещи» для современных подарков невероятно актуален

Начните с этих простых задач, а дальше до самого Нового года список будет пополняться ежедневно. Вы обязательно вспомните что-нибудь ещё. Например, что нужно чем-то порадовать близких. Мы обещали еще один бонус, поэтому делимся с вами идеями новогодних подарков.

Самый лучший подарок – память. Пролистайте старые архивы фотографий в компьютере и телефоне, а также старые фотоальбомы. Выберете самые дорогие снимки, напечатайте фотографии или закажите готовую фото-книгу и подарите любимым воспоминания о лучших моментах.

Оригинальный досуг. Если ваши близкие любят живые впечатления – подарите им поход на мастер-класс или сертификат на любое другое приключение. Причем перечень может быть самым разнообразным: от испанских танцев и лепки пельменей до полета на воздушном шаре. Главное – угадать, что друзьям или близким точно понравиться.

Книги всё ещё актуальны. Книголюбам можно вручить качественное издание в твердой обложке или быть прогрессивнее и подарить сразу электронную книгу, а к ней годовую подписку на электронные библиотеки: МТС, Литрес или BookMate. Если учесть, что хорошие книги в магазине стоят от 500 рублей, покупка электронной книги вполне оправдана.

«Живые» впечатления. Билет в театр или на концерт подойдет тем, кто не любит по вечерам сидеть дома. Если не знаете, куда конкретно взять – можно посмотреть на сайтах с афишами, там же можно сразу купить билет. Например, на сайте Ponominalu наценки не будет. Билеты будут стоить ровно столько же, сколько в кассе театра или клуба.

И, конечно, если вы пойдете в гости, бутылка шампанского и хороший шоколад точно не будут лишними! А еще можно подарить корзину экзотических фруктов или подборку сыров. Это тоже впечатления, только гастрономические. Такие подарки всегда будут кстати, потому что они не пылятся дома. Принцип «тратьте деньги на впечатления, а не на вещи» для современных подарков невероятно актуален.

Сейчас можно приобрести полный комплект Спутникового оборудования МТС за 3990 рублей, а если вам нужен еще и интернет, то всего за 2990 рублей

Сейчас можно приобрести полный комплект Спутникового оборудования МТС за 3990 рублей, а если вам нужен еще и интернет, то всего за 2990 рублей

Получайте удовольствие от праздничной суеты, создавайте настроение и, конечно, не забудьте порадовать чем-нибудь самого себя. Например, примите участие в розыгрыше спутниковой тарелки от МТС в нашей группе Вконтакте. Правила конкурса простые:

- Вступайте в группу Комсомольская правда - Екатеринбург - KP.RU - Сделайте репост розыгрыша к себе на страницу - Напишите в комментариях под постом «Хочу Спутник МТС в ….» (здесь напишите свой город или населенный пункт) - Дождитесь подведения итогов.

Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел уже 27 декабря. Говорят, перед Новым годом удача благосклоннее, чем обычно, так что присоединяйтесь к розыгрышу и выиграйте подарок для себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Дочка хочет создать машину времени, чтобы спасти маму»: как семья убитой Ксении Каторгиной переживает смерть девушки
Работает уголовный розыск: под Екатеринбургом пропала молодая мама двоих детей
В Екатеринбурге откроется инклюзивная образовательная площадка
С верандой и газоном: в Нижнем Тагиле за полтора миллиона построят площадку для собак
Стала известна причина волны массовых «минирований» в Екатеринбурге
На Урале многодетной маме больше года отказывались выплачивать соцпособия
Прыгнула на 90 метров: уральская «летающая лыжница» выступила на норвежском Кубке FIS
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
Свердловские компании задолжали своим работникам 28 миллионов
В Екатеринбурге медиков настраивают на Универсиаду-2023
С начала года в Екатеринбурге в авариях погибли 67 человек
За выходные в школы Екатеринбурга записалось больше 2,6 тысячи первоклашек
Сырость на потолке и отваливающаяся штукатурка: уральскую больницу отремонтировали только после требований прокуратуры
«Обнаружили спящим на скамейке»: в Кольцово погиб 15-летний подросток
Водители Екатеринбурга стали в два раза реже гнать на дорогах из-за видеокамер
«Вышел утром из гостиницы и пропал»: на Урале ищут рабочего со шрамом на животе и красным родимым пятном на ладони
Сдавал квартиру разным людям: уралец из закрытого города устроил у себя дома «наркопритон»
Права получил девять дней назад: на уральской трассе молодой человек на гигантской скорости вылетел в кювет, пострадали два человека
Свердловчанку отправили на девять лет в тюрьму за убийство знакомого
Потушили за три минуты: ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка
В Екатеринбурге ушел из жизни поэт, писавший стихи для многих свердловских рок-групп
Лже-пристав заставил екатеринбуржца оплатить несуществующие долги
В Кольцово пассажир с ножами и кинжалами пытался проскочить мимо таможенников
Свердловские дзюдоисты приехали с Кубка России с победами
Борется за руку и сердце со стилистом: «Мисс Екатеринбург» прошла в финал шоу «План Б»
Екатеринбург припорошит мягким снежком: в начале недели чуть похолодает
«Я не верил в пятницу 13-е до этого момента»: Макс Корж переживает за уральцев, которые перевернулись в автобусе по пути с его концерта
Екатеринбургские автолюбители сделали сияющую снежинку из тридцати машин
«Их тут не любят»: Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» пообещал больше не петь в Екатеринбурге