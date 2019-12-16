Планируем Новый год: как ничего не забыть в предпраздничной суете

Если перед новым годом у вас возникает тревожное чувство, будто вы что-то забыли, то вам помогут списки. Кажется, что не успели что-то сделать? Составьте «to-do лист», то есть – список дел. Не уверены, всем ли купили подарки? Составьте список самых важных людей: родных, друзей, коллег. Подпишите, что купили или планируете купить для каждого из них. А еще меню на новогоднюю ночь, план на 31 декабря и январские праздники, список визитов, фильмов и книг. Заблаговременное и расчетливое планирование станет залогом вашего спокойствия.

Главное – начать прямо сейчас, не откладывайте. А чтобы вам было легче приступить к планированию, «Комсомольская правда» и «МТС» подготовили небольшую подборку обязательных предновогодних дел и еще один небольшой бонус.

Списки помогают разгрузить голову и все держать под контролем

В Новый год – без долгов. Это касается небольших рассрочек, мелких долгов знакомым и даже коммунальных платежей. Проверьте, нет ли у вас задолженностей по квартплате, водоснабжению, электроснабжению, а также за связь, телефон и интернет, чтобы не обнаружить себя случайно праздничным утром в холодной квартире без связи, света и воды. Кстати, оплату можно осуществить с помощью мобильных сервисов МТС или МТС-Банка. А чтобы в будущем об этом вообще не думать, можно подключить автоплатёж.

Пополнить счет мобильного телефона. Впереди множество поздравлений, звонков и переписок. В праздничные дни хочется поздравить тех, кто далеко и с кем вы давно не виделись. Будет обидно, если в самый неожиданный момент у вас закончатся средства на счете или интернет-трафик. От такой ситуации тоже может застраховать ежемесячное автоматическое пополнение счета.

Безопасность квартиры. Если вы уезжаете на новогодние праздники, или просто уходите 31 декабря к друзьям или в ресторан, проверьте, закрыты ли окна, всё ли выключено? Краны с водой, свет, газ и электроприборы. А самым беспокойным хозяевам стоит задуматься об умном доме и камерах наблюдения, чтобы наблюдать за порядком со своего смартфона.

Качественный досуг. Развлечения — важная составляющая отдыха, и хорошо, что почти все они сейчас портативные. Например, телевизор можно взять с собой куда угодно: на дачу, в отель и даже в гости. Сейчас приобрести полный комплект Спутникового оборудования МТС можно за 3990 рублей, а если вам нужен еще и интернет, то всего за 2990 рублей. Сим-карту с интерне-тарифом, можно будет потом использовать и в городе.

Развлечения в кармане. Для большего разнообразия можно подключить музыкальные подписки, в которых есть множество плей-листов для вечеринки, отдыха и даже предновогодней уборки. Не забудьте скачать книги, чтобы наконец дочитать любимый роман, и подписаться на лучшие интернет-кинотеатры.

Расходы в роуминге. Если новогодние каникулы вы планируете провести за рубежом стоит заранее посмотреть сервисы для оптимизации расходов на связь и наличие необходимых контактов в телефоне, чтобы не забыть никого поздравить.

Принцип «тратьте деньги на впечатления, а не на вещи» для современных подарков невероятно актуален

Начните с этих простых задач, а дальше до самого Нового года список будет пополняться ежедневно. Вы обязательно вспомните что-нибудь ещё. Например, что нужно чем-то порадовать близких. Мы обещали еще один бонус, поэтому делимся с вами идеями новогодних подарков.

Самый лучший подарок – память. Пролистайте старые архивы фотографий в компьютере и телефоне, а также старые фотоальбомы. Выберете самые дорогие снимки, напечатайте фотографии или закажите готовую фото-книгу и подарите любимым воспоминания о лучших моментах.

Оригинальный досуг. Если ваши близкие любят живые впечатления – подарите им поход на мастер-класс или сертификат на любое другое приключение. Причем перечень может быть самым разнообразным: от испанских танцев и лепки пельменей до полета на воздушном шаре. Главное – угадать, что друзьям или близким точно понравиться.

Книги всё ещё актуальны. Книголюбам можно вручить качественное издание в твердой обложке или быть прогрессивнее и подарить сразу электронную книгу, а к ней годовую подписку на электронные библиотеки: МТС, Литрес или BookMate. Если учесть, что хорошие книги в магазине стоят от 500 рублей, покупка электронной книги вполне оправдана.

«Живые» впечатления. Билет в театр или на концерт подойдет тем, кто не любит по вечерам сидеть дома. Если не знаете, куда конкретно взять – можно посмотреть на сайтах с афишами, там же можно сразу купить билет. Например, на сайте Ponominalu наценки не будет. Билеты будут стоить ровно столько же, сколько в кассе театра или клуба.

И, конечно, если вы пойдете в гости, бутылка шампанского и хороший шоколад точно не будут лишними! А еще можно подарить корзину экзотических фруктов или подборку сыров. Это тоже впечатления, только гастрономические. Такие подарки всегда будут кстати, потому что они не пылятся дома. Принцип «тратьте деньги на впечатления, а не на вещи» для современных подарков невероятно актуален.

Сейчас можно приобрести полный комплект Спутникового оборудования МТС за 3990 рублей, а если вам нужен еще и интернет, то всего за 2990 рублей

Получайте удовольствие от праздничной суеты, создавайте настроение и, конечно, не забудьте порадовать чем-нибудь самого себя. Например, примите участие в розыгрыше спутниковой тарелки от МТС в нашей группе Вконтакте. Правила конкурса простые:

- Вступайте в группу Комсомольская правда - Екатеринбург - KP.RU - Сделайте репост розыгрыша к себе на страницу - Напишите в комментариях под постом «Хочу Спутник МТС в ….» (здесь напишите свой город или населенный пункт) - Дождитесь подведения итогов.

Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел уже 27 декабря. Говорят, перед Новым годом удача благосклоннее, чем обычно, так что присоединяйтесь к розыгрышу и выиграйте подарок для себя.