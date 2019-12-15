2019-12-15T16:35:55+03:00
Общество

«Здесь нет ни сентиментальности, ни чернухи»: писатель Иванов одобрил фильм, который сняли по его книге

Работу режиссера Романа Васьянова покажут на фестивалях, а затем в кинотеатрах
Юлия СТАЛИНА
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Иванов также похвалил режиссера фильма. Фото: Юлия Зайцева, продюсер Алексея Иванова.Иванов также похвалил режиссера фильма. Фото: Юлия Зайцева, продюсер Алексея Иванова.
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Алексей Иванов, знаменитый уральский писатель, дал оценку фильму, который сняли по роману «Общага-на-Крови». Эта картина режиссерский дебют Романа Васьянова, известного по операторской работе в картинах «Стиляги» и «Отряд самоубийц». Автор книги одобрил то, что получилось. Слова мастера опубликовала его продюсер Юлия Зайцева на своей странице в Facebook.

- Фильм чистый и мощный. Начинающийся как веселая история о жизни студентов, он постепенно набирает ход, превращаясь в грозную драму борьбы за свою совесть и достоинство. Здесь нет ни сентиментальности, ни чернухи. И непонятно, куда ведет эта дорога: в тропический рай Тенерифе или в неизбывный готический ад общаги, - заявил Иванов.

Алексей Иванов и Роман Васьянов. Фото: Юлия Зайцева, продюсер Алексея Иванова.

Алексей Иванов и Роман Васьянов. Фото: Юлия Зайцева, продюсер Алексея Иванова.

Писатель признается, что фильм не следует сюжету романа, но близок к нему. Иванов видит закономерность, ведь «Общага-на-Крови» стала для него первой работой, как и для режиссера этот фильм. При этом акула пера оценил самого Васьянова, назвав «мастером подлинности».

- Васьянов – мастер подлинности, и его история не превращается в средневековый «Молот ведьм», но сквозь весь фильм звучит острая нота такой достижимой и недостижимой святости, - добавил уралец. - В фильме нет главного героя, потому что молодые актеры играют так, что каждый из них - главный. После фильма остается ощущение, будто твоя душа до сих пор заперта где-то в той общаге и мечется по ее комнатам, коридорам и лестницам.

Действие романа происходит в Екатеринбурге. Фильм кинокомпании Metrafilms выйдет в прокат под названием «Тенерифе». Сначала его покажут на кинофестивалях, а затем он появится в кинотеатрах.

- Мы поняли, что будем пересматривать кино еще не раз, как когда-то «Географа». Мы желаем фильму такой же судьбы - он этого точно заслуживает, - написала в своем блоге Юлия Зайцева, продюсер писателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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