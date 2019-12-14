«Когда все встали, водитель сказал: «можете меня убить»: появилось видео из перевернувшегося автобуса, везшего фанатов Макса Коржа

Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах аварии, случившейся на трассе Пермь - Екатеринбург. В восьмом часу утра там перевернулся автобус, на котором из Перми с концерта возвращались 53 фаната певца Макса Коржа. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, из-за чего автобус съехал с дороги. Тем временем, в распоряжении «Комсомольской правды» оказались записи, сделанные пассажирами после аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/749703" frameborder="0"></iframe> Автобус с фанатами Макса Коржа попал в аварию, возвращаясь с концерта в Перми.Видео: Данил Чернышов! другой источник

- Все спали, так как была уже ночь и после концерта все устали. Проснулись от звука скользящих шин. И через секунду автобус перевалился на левый бок, - вспоминает Данил, пассажир автобуса. - Стекла побились. Я сидел с правой стороны. Ремни не помогли и все вывалились. Лично я упал на людей которые были на левой стороне.

Как отмечают пассажиры, сначала все были в состоянии шока, но спустя минуту люди начали открывать люки и выбираться на улицу через крышу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/749709" frameborder="0"></iframe> Видео из автобуса, перевернувшегося с фанатами Макса Коржа.Видео: Данил Чернышов! другой источник

- Далее позвонили во все службы, помогали дальнобойщики, - добавляет Данил. - Скорая приехала примерно через 7 минут после звонка. У одной девушки, 23-летней, случился перелом шейного позвонка. Но она была в сознании и могла двигаться. Водитель был в состоянии аффекта и сразу, как все встали, сказал «можете меня убить». Но на него никто особо не обращал внимания. Все были заняты тем, чтобы выбраться.

Пассажиры выбирались из автобуса через люк на крыше. Фото: Данил Чернышов

В больницу ближайшего поселка Бисерти были госпитализированы семь пассажиров. Остальных прибывшие сотрудники ГИБДД отправили в Екатеринбург на попутных рейсовых автобусах.

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