В Первоуральске поймали извращенца, обвиняемого в преступлении против детей

В Первоуральске поймали 42-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном преступлении против несовершеннолетних девочек.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, мужчину, изображенного на фото, обвиняют в «демонстрации половых органов несовершеннолетним». Сегодня его взяли под стражу на два месяца.

9 декабря пресс-служба СУ СКР по Свердловской области обратилась к СМИ с просьбой помочь в поимке подозреваемого. В каком конкретно преступлении подозревают мужчину, в СК сообщить отказались. Уточнили лишь то, что оно относится к категории особо тяжких.

Информацию о задержании предполагаемого преступника «КП-Екатеринбург» подтвердил начальник следственного отдела СКР по Первоуральску Данис Фазлыев.

- Вчера за преступление, о котором ранее сообщала пресс-служба СУ СКР, был задержан подозреваемый. Это мужчина 1977 года рождения. Вчера ему предъявили обвинение за совершение особо тяжкого преступления. Сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, - рассказал следователь.

В чем именно обвиняют задержанного Данис Фазлыев сообщить отказался. Также Фазлыев рассказал, что люди, которые после публикаций в СМИ звонили следователям и полиции, оказали помощь в поимке мужчины.