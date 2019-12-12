2019-12-12T16:27:15+03:00
Происшествия

В Первоуральске поймали извращенца, обвиняемого в преступлении против детей

Сегодня его отправили в СИЗО
Евгений Стоянов
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Преступление произошло 2 декабря, а обвиняемый попал на запись камер наблюдения. Фото: СУ СКР по Свердловской областиПреступление произошло 2 декабря, а обвиняемый попал на запись камер наблюдения. Фото: СУ СКР по Свердловской области
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В Первоуральске поймали 42-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном преступлении против несовершеннолетних девочек.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, мужчину, изображенного на фото, обвиняют в «демонстрации половых органов несовершеннолетним». Сегодня его взяли под стражу на два месяца.

9 декабря пресс-служба СУ СКР по Свердловской области обратилась к СМИ с просьбой помочь в поимке подозреваемого. В каком конкретно преступлении подозревают мужчину, в СК сообщить отказались. Уточнили лишь то, что оно относится к категории особо тяжких.

Информацию о задержании предполагаемого преступника «КП-Екатеринбург» подтвердил начальник следственного отдела СКР по Первоуральску Данис Фазлыев.

- Вчера за преступление, о котором ранее сообщала пресс-служба СУ СКР, был задержан подозреваемый. Это мужчина 1977 года рождения. Вчера ему предъявили обвинение за совершение особо тяжкого преступления. Сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, - рассказал следователь.

В чем именно обвиняют задержанного Данис Фазлыев сообщить отказался. Также Фазлыев рассказал, что люди, которые после публикаций в СМИ звонили следователям и полиции, оказали помощь в поимке мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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