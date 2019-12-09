СЕГОДНЯ 18:11 2019-12-09T18:11:20+03:00

Изменить размер текста: A A

На Урале злодей совершил тяжкое преступление, но попал на камеры наблюдения. На видеозаписи видно, что мужчина в темной одежде разговаривает по телефону. Его поисками сейчас занимается следственный комитет.

- В производстве следственного отдела по городу Первоуральск находится уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления. По версии следствия, указанное деяние было совершено днём 2 декабря 2019 года у одного из домов по улице Строителей в городе Первоуральске, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Подозреваемый также мог попасть на видеозапись автомобильных регистраторов, когда переходил дорогу. Следователи просят автомобилистов, проезжающих по улице Строителей со стороны улицы Краснодонцев и со стороны улицы Чекистов 2 декабря, в период с 12 до 12.30 часов передать видеозаписи в распоряжение следствия. В ведомстве отметили, что мужчина мог попасть на видеозапись регистратора «Toyota Camry» белого цвета.

Если вам что-то известно о разыскиваемом мужчине, сообщите следствию по телефонам: : 8(3439)27-05-23, 27-04-03 (дежурная часть отдела полиции в Первоуральске) и 8(3439)62-89-33 (следственный отдел по городу Первоуральск областного СКР).

ИСТОЧНИК KP.RU