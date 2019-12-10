У маленьких пациентов онкоцентра в Екатеринбурге появились настоящие ангелы-хранители

В игровой комнате маленькие пациенты занимают свои места. Три актера, переодетые в гномиков, с помощью палочек и ниточек заставляют двигаться сказочных героев. Вот кролик пытается сдвинуть с места огромный снежный шар. Аж кряхтит от напряжения. Вот ежик, дергая носиком, ищет на полу опавший листок. А вот медведь вдруг выглядывает из своей берлоги. А наблюдает за всем этим живой кустик, припорошенный снегом, который мечтает вырасти и стать новогодней елочкой. На лицах малышей медицинские маски, но улыбок они скрыть не могут. «Какого цвета должна быть елочка?» – спрашивает гномик у детворы. «Зеленого!» – хором отвечают малыши. Спектакль этот показывают ребятам, которые прямо сейчас лечатся в Отделении детской онкологии №2 Областной детской больницы в Екатеринбурге.

Такие спектакли и занятия помогают детям раскрепоститься и отвлечься от ежедневных процедурФото: Алексей БУЛАТОВ

– Мы не первый год приезжаем сюда. Показываем малышам спектакли о сотворении мира, об осени, когда все засыпает, и о зверушках, которых надо кормить зимой, – делится Наталья Гаранина, актриса театра кукол Екатеринбурга. – Всегда очень тепло с детьми встречаемся. Они интересуются куклами. Мы даем их потрогать, взять в руки, поиграть.

Дети в восторге от представленияФото: Алексей БУЛАТОВ

Спектакль не очень длинный, специально, чтобы не утомить детей. Заканчивается он хорошо – Дед Мороз исполняет желание кустика и превращает его в елочку, которую забирает с собой на праздник. Малыши начинают аплодировать. Громче всех – самые маленькие. Их родители, которые стоят позади, видя это, и сами начинают улыбаться.

– Дочке очень все понравилось, она сидела и эмоционально смотрела, – рассказывает Алексей Присяжный, отец 3-летней Варвары. – Еще хочет теперь. Ну, потом сходим с нею в театр.

Спектакль не очень длинный, специально, чтобы не утомить детейФото: Алексей БУЛАТОВ

К сожалению, не все маленькие пациенты смогли прийти в игровую комнату на спектакль. Но и они не остались без праздника. Актеры театра кукол в костюмах гномиков вместе с волонтерами прошли по палатам, поздравили ребят с наступающим Новым годом и подарили маленьких игрушечных ангелочков.

Мягкие игрушки, елочные шары с рисунками ангелочков и керамические фигурки делают неравнодушные дети и родители, которые приходят в музей ИЗОФото: Алексей БУЛАТОВ

– Это мягкие игрушки, елочные шары с рисунками ангелочков, керамические фигурки, сделанные неравнодушными детьми и их родителями, которые приходят к нам в музей, – показывает Ирина Грибинец, заведующая сектором музейной педагогики Екатеринбургского музея изобразительных искусств. – Иногда профессиональные художники присоединяются. Это подарок от сердца к сердцу, сделанный своими руками. Образы ангелов-хранителей всегда разные.

Каждая фигурка, которую получают маленькие пациенты онкоцентра, – это пожелания и надежда на скорейшее выздоровлениеФото: Алексей БУЛАТОВ

Каждая такая фигурка, которую получают маленькие пациенты онкоцентра, – это пожелания и надежда на скорейшее выздоровление. На многих из них можно увидеть имя автора. «От Сони», – на фигурке ангелочка из обожженной глины. «Ксюша, 8 лет», – на сшитой игрушке с крылышками. Таких ангелочков маленькие пациенты получают каждый декабрь накануне Нового года в рамках проекта «Ангел надежды».

К благотворительной акции также присоединяются профессиональные художникиФото: Алексей БУЛАТОВ

– У каждого человека есть свой ангел-хранитель. Вместе с нашими друзьями мы делаем такие игрушки и поделки, чтобы они дарили ребенку радость, чтобы дети, которые находятся в больнице, чувствовали, что они не одни. Про них кто-то тоже подумал и захотел подарить этого ангела, – делится Александра Теплякова, исполнительный директор Благотворительного фонда Русской медной компании.

В рамках этого же проекта профессиональные художники учат маленьких пациентов рисовать пальчиками и делать мультфильмы из пластилинаФото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках этого же проекта, кстати, в течение года профессиональные художники учат маленьких пациентов рисовать пальчиками, или делать мультфильмы из пластилина. А раз в две недели им устраивают киносеанс – все, чтобы малыши реже думали о болезни и чаще радовались жизни.

– Дети находятся на лечении в нашем отделении довольно долго. Зачастую они испытывают недостаток общения, – говорит Олег Аракаев, заведующий отделением детской онкологии №2 Областной детской клинической больницы. – Такие спектакли и занятия помогают им раскрепоститься и отвлечься от ежедневных процедур. После представлений и мастер-классов ребята чувствуют себя лучше. Это действительно так.