2019-12-09T14:29:14+03:00
Общество

«Наш веселый новый год!»: семейный фотоконкурс от «Комсомолки»

Читатели могут голосовать за лучшие праздничные фото и заряжаться новогодним настроением
Алина Закусина
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Праздник начинается с конкурса от "Комсомолки"Праздник начинается с конкурса от "Комсомолки"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Объявляем старт фотоконкурса «Наш веселый новый год!» Мы собрали фотографии семейных праздников наших читателей – в костюмах, с подарками, рядом с ёлкой, за праздничным столом – чтобы вы могли проникнуться новогодней атмосферой или найти идеи для своих фотосессий и праздников.

До конца декабря на сайте ural.kp.ru вы можете отдавать свои голоса за самые яркие и забавные фото и узнать истории их создания. Голосовать можно с одного устройства раз в 24 часа за одного или нескольких участников.

Партнером конкурса стала компания Polaris, которая в этом году стала настоящим швейцарским брендом. Трое победителей, которые наберут наибольшее количество голосов, получат отличные подарки для домашнего уюта и комфорта:

1 место – Вертикальный отпариватель для одежды PGS1820VA

2 место – Набор посуды Verona 06S

3 место – Блендер электрический PHB 1467AL TITAN

Итоги мы подведем уже 26 декабря и пригласим победителей на церемонию награждения в пресс-центр «Комсомольской правды». Давайте вместе сделаем Новый год еще ближе!

Положение о конкурсе

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