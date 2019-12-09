«Использует хайп, чтобы подогреть интерес к себе»: организаторы уральской выставки, где прикрыли интимные места картинам, опровергли слова художника

Организаторы художественной выставки, которая проходила в Екатеринбурге, опровергли слова художника Владимира Тузулукова, который утверждал, что его заставили прикрыть интимные части женского тела на своих полотнах.

Выставка «Арт-Екатеринбург» проходила в столице Урала с 4 по 8 декабря. Там было представлено несколько тысяч картин, а также скульптуры и другие произведения искусства. Но две картины выставки привлекли особое внимание общественности. На них были изображены сцены из «Мастера и Маргариты». Интимные места у Маргариты на холстах оказались прикрыты. Сам художник Владимир Тузулуков заявлял, что его заставили это сделать.

В разговоре с «КП» Андрей Щенников - директор «Арт-Екатеринбург», проводивший одноименную выставку, заявил, что художника Владимира Тузулукова никто не принуждал заклеивать свои свои холсты.

- Это было сделано буквально на пару часов – у двух картин из нескольких тысяч. Закрыл сам художник, мы не имеем права прикасаться к картинам, это было бы нарушение авторских прав. Я наоборот, потом сам подошел к художнику и сказал: «Уберите, никакого смысла в этом уже нет». - говорит организатор выставки Андрей Щенников.

Также Щенников уточнил, что просьба прикрыть пикантные места поступила к художнику от одного из родителей, но лично он это обращение не слышал и оно не поступало к организатора письменно.

Также Щенников не исключает, что прикрытие пикантных мест на картине является умелым пиар-ходом со стороны автора.

- Художник просто использует хайп, чтобы подогреть к себе интерес, - считает организатор выставки.

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