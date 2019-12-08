2019-12-08T14:41:38+03:00
Общество

«Так и задумано?»: на выставке в Екатеринбурге обнаженных женщин заклеили стикерами

Зато это приковало внимание посетителей еще больше
Юлия СТАЛИНА
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Организаторы выставки перестраховались, потому что среди посетителей есть дети. Фото: предоставлено Салаватом ФазлитдиновымОрганизаторы выставки перестраховались, потому что среди посетителей есть дети. Фото: предоставлено Салаватом Фазлитдиновым
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В Екатеринбурге выставка в картинной галерее искусств вызывала огромный ажиотаж. Несколько работ художника Владимира Тузулукова заклеили стикерами. На картинах были нарисованы обнаженные женщины, и организаторы решили спрятать голые тела от детских глаз.

- Мы подумали, что это сделано специально, чтобы привлечь внимание к работам. Особенно показательна картина из «Мастера и Маргарита», где королева бала Маргарита предстает обнаженной, как нам это показано в том числе и в кино», - рассказал «Комсомолке» Арт-директор галереи «Урал-Постер» Салават Фазлитдинов, который сделал забавные фото картин.

Под запрет попали картины, нарисованные по мотивам произведений Михаила Булгакова. Фото: предоставлено Салаватом Фазлитдиновым

Под запрет попали картины, нарисованные по мотивам произведений Михаила Булгакова. Фото: предоставлено Салаватом Фазлитдиновым

Под так называемую «цензуру» попали три картины, нарисованные по произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Как добавил Фазлитдинов, организаторы объяснили свое решение тем, что у выставки стоит возрастной ценз 0+.

- Я занимаюсь перепродажей картин много лет и никогда такого не видел на своей практике. Зато, организаторы сделали отличный пиар художнику, - отметил Салава.

Сейчас с картин уже сняли стикеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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