Как в Каменске-Уральском перерабатывают мусор

В Каменске-Уральском наладили выборку мусора из пластика, металла и стекла. Опыт города планируют использовать в других малых городах Свердловской области. Такой вывод сделал заместитель регионального министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов, познакомившись с системой вывоза и утилизации ТКО в Каменске-Уральском.

Процесс вывоза ТКО, начиная от приема оператором заявок и до выгрузки отходов на полигоне, четко регламентирован. Водители 15 мусоровозов получают у диспетчера путевые листы и в соответствии с территориальной схемой размещения контейнерных площадок выходят на маршрут. Передвижение спецмашин по городу отслеживается в режиме реального времени с помощью системы спутниковой навигации.

Всего на территории Каменска-Уральского оборудовано 973 площадки, на которых установлено более 2000 емкостей для мусора, в том числе — 200 евроконтейнеров, более вместительных и технологичных.

Завершают свой путь мусоровозы на полигоне твердых коммунальных отходов, здесь они проходят взвешивание, затем разгрузку. Крупногабаритный мусор складируется на специальных картах, где его уплотняют, а бытовой отправляется на мусоросортировочный участок. Здесь из общей массы выбирается пластик, жестяные банки и стекло, которое дополнительно отсортировывается по цвету. В перспективе процесс сепарации ТКО предполагается полностью автоматизировать.

Всего в рамках нацпроекта «Экология» в Свердловской области будет построено 12 мусоросортировочных заводов и два экотехнопарка. На реализацию региональной программы в сфере обращения с ТКО в 2019 году из областного бюджета потрачено более 76 миллионов рублей, общий объем бюджетных вложений до 2030 года составит более 7 миллиардов рублей.

По словам и.о. директора ЕМУП "Спецавтобаза" Натальи Зубовой, опыт организации работы в Каменске-Уральском стоит транслировать и в других муниципалитетах.

- Здесь синхронно действуют и органы местного самоуправления, и местный оператор по транспортировке ТКО - за счет наших слаженных действий происходит поступательная модернизация всей цепочки обращения отходов и налажен замкнутый производственно-финансовый цикл, – рассказала она.