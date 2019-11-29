Почти 2 тысячи уральцев прошли реабилитацию в специальных отделениях

В 2019 году в Свердловской области продолжилось воплощение в жизнь региональная программа «Старшее поколение», на которую за 11 месяцев потратили больше 356 миллионов рублей.

Одно из наиболее приоритетных направлений в программе – развитие гериатрической службы, которая действует на Среднем Урале уже почти три года. За 10 месяцев этого года в таких отделениях реабилитацию прошли более 1 900 пациентов.

- Все отделения отремонтированы с учетом создания доступной среды для пожилых пациентов, приобретено необходимое медицинское оборудование, в лечебном процессе задействованы психологи, инструкторы ЛФК, социальные работники, проводятся занятия по развитию у пациентов навыков самообслуживания, — перечисляет заместитель регионального министра здравоохранения Ирена Базите.

В 2020 году планируется открытие еще 95 гериатрических коек в 6 медицинских организациях, специализированная гериатрическая помощь будет доступна в организуемых гериатрических кабинетах — в настоящее время действуют девять таких кабинетов. К 2024 году их станет 46, а ряды врачей-гериатров пополнят 59 докторов, прошедших соответствующую специализацию.

Напомним, региональная комплексная программа «Старшее поколение» реализуется на Среднем Урале с 2011 года, а с 2019 года она подкреплена региональной составляющей национального проекта «Демография». Цель проекта — создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной здоровой жизни граждан пожилого возраста, мотивации к здоровому образу жизни.