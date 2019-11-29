2019-11-29T14:26:38+03:00
Общество

Деловой климат в регионе улучшился на полтора миллиарда рублей

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Фото: Борис ЯрковФото: Борис Ярков
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В 2019 году власти области вложили в развитие малого и среднего бизнеса полтора миллиарда рублей.

— Реализация национального проекта, направленного на поддержку этого сектора экономики, дает нам возможность улучшить деловой климат в регионе, — считает губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона принял участие в расширенном заседании общественного экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области.

Эксперты обсудили пути решения актуальных проблем, сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса. Среди них – административные барьеры, риски, которые несут инвесторы, несовершенство законов.

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей предложил расширить функционал общественных советов при профильных министерствах и ведомствах для того, чтобы у них появилась возможность рассматривать концепции регулирования по налогам, бюджету, тарифам.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх, предпринимателей удовлетворили результаты встречи, итогом ее стали конкретные поручения главы региона профильным министерствам и ведомствам.

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