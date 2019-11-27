Ледовые катки Екатеринбурга 2019-2020: расписание, адреса, цены

В минувшие выходные начали работать многие катки в Екатеринбурге. А это значит, что пора доставать свои коньки с дальних полок и бежать на лед. В Уральской столице есть немало мест, куда можно прийти со своей амуницией или взять ее напрокат. Рассказываем о ценах и расписании популярных городских площадок.

ХОРОШИЙ ЛЕД И КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ

Конечно, самое главное преимущество платных катков в Екатеринбурге – это лед. Здесь есть и прокат коньков, и теплые помещения, и камеры хранения вещей. Единственный минус, придется подстраиваться под расписание площадки, ведь она может быть занята секциями.

ЮНОСТЬ НЕ ЗА ГОРАМИ, А В ЦЕНТРЕ

Ледовый каток «Юность», улица Куйбышева, 32а

Телефон: 257-47-78

Выход на лед: 150-200 рублей

Стоимость проката: 200 рублей за 1 пару на два часа катания

Расписание: по будням с 19:00 до 22:00, в субботу с 17:00 до 22:00, в воскресенье с 15:00 до 22:00.

Пожалуй «Юность» знает каждый коренной екатеринбуржец. Тем более это одна из самых больших площадок в городе, площадь катка составляет 12 тысяч квадратных метров. До браться до него не составит труда, можно доехать на метро до станции «Геологическая» и там уже рукой подать. Сам лед на «Юности» в идеальном состоянии. За ним регулярно следят, чистят и полируют – ведь тут готовят самых настоящих спортсменов, в том числе хоккеистов и фигуристов. Обязательно следите за расписанием массовых катаний, обычно они начинаются вечером.

Для малышей есть специальные опоры.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧТИ НА ПРУДУ

Еще один ледовый каток в центре города и возле метро. Стадион находится возле станции «Динамо», буквально в 5 минутах ходьбы. Покататься тут можно вечером, на лед пускают посетителей с 17 часов. В другое время «Динамо» занят ребятами, которые приходят на секции.

Каток регулярно убирают, поэтому ездить по нему легко даже не профессионалу. Здесь также проходят групповые и индивидуальные уроки по фигурному катанию (телефон — 8922-600-64-53). Во дворце «Динамо» есть кабинки для хранения вещей, там же есть кафе, где можно погреться и перекусить.

Ледовый стадион «Динамо», ул. Еремина, 12б

Телефон: 8(982)-726-77-06, 388-30-64

Выход на лед: 150 рублей для детей и 200 для взрослых

Прокат коньков: 100 рублей

Расписание: пн-пт: с 17:00 до 22:00, сб, вс: с 12:00 до 22:00

Цены за выход на лед начинаются от 80 рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

С ВИДОМ НА НЕБОСКРЕБ

«Исеть Парк», ул. Бориса Ельцина, 6а.

Телефон: +7 343 243 54 08

Расписание: пн-чт: с 12:00 до 21:00, пт: с 12:00 до 22:00, сб, вс: 10:00 до 22:00

Выход на лед: дети до 5 лет и пенсионеры — бесплатно, дети до 12 лет — от 50 до 100 рублей взрослые — от 80 до 150 рублей.

Прокат коньков: для детей до 5 лет и пенсионеров — от 100 до 150 рублей, для детей до 12 лет — от 150 до 200 рублей, с 12 лет — от 200 до 300 рублей

В этом году впервые открылась ледовая площадка возле самого высокого небоскреба в Екатеринбурге, на территории «ИСЕТЬ ПАРКА»». Площадь катка почти 5 000 квадратных метров. Здесь есть прокат коньков и заточка их. Там же работает уютное кафе в теплом павильоне и несколько уличных домиков с буфетами.

СРЕДИ СОСЕН И БЕРЕЗ

Каток в Парке Маяковского, ул. Мичурина, 230

Выход на лед: 80-120 рублей

Прокат коньков: 250 рублей (взрослый), 70 рублей (детский)

Расписание: пн: с 16:00 до 23:00, вт-вс: с 11:00 до 23:00

В ЦПКиО уже традицией стало заливать лед на всю зиму. Кроме того, там же проводится новогодняя программа со Снегурочкой и Дедом Морозом в новогоднюю ночь. Так что здесь никогда не бывает пусто: звучит музыка, мерцают огни гирлянд, установленных вдоль всего катка. Он, кстати, имеет вытянутую форму и большую площадь размером более четырех тысяч квадратных метров — можно смело устраивать забеги с друзьями. Также на территории парка есть снежные горки, аттракционы, мини-зоопарк и кафе, где можно перекусить и погреться. Парк окружен лесом, так что здесь есть, где погулять и подышать свежим воздухом.

КАТОК НА ВОДОЕМЕ

Жителям Академического не нужно никуда ехать, чтобы покататься на коньках. У них есть свой лед. Кроме того место здесь живописное, площадка находится прямо на водоеме в Преображенском парке, рядом храм Святых Божьих Строителей. Каток начинает работу 29 ноября.

Вильгельма де Геннина, 60

Расписание: пн-пт с 17:00 до 20:00, сб-вс с 12:00 до 20:00

Выход на лед: 100 рублей.

Прокат коньков: 150 рублей за первый час

БЕСПЛАТНЫЕ КАТКИ

Рассказываем о площадках, где за вход не возьмут денег.

Чаще всего платные катки работают с 17 часов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАТОК НА УРАЛМАШЕ

Стадион «Калининец», ул. Краснофлотцев, 48 корпус 1

Расписание: в будни с 10:00 до 14:00

Прокат коньков: 150 рублей

На ледовой арене спортивного комплекса «Калининец» тренируются будущие фигуристы. Но с понедельника по пятницу до 14:00 часов на лед пускают и любителей. Причем абсолютно бесплатно. А вот крытый ледовый каток по выходным и вечерам платный — для детей от 7 до 14 вход лет — 50 рублей, взрослым — 100 рублей. Для дошкольников вход свободный. Здесь всегда играет музыка и на случай травм есть медицинский пункт, чем не каждый каток может похвастаться. Также большим преимуществом является бесплатный гардероб.

РЯДОМ С МИНИ-ЗООПАРКОМ

Мистер Фишер, ул. Норильская, 2

Расписание: с 10:00 до 22:00

В загородном клубе Mr. Fisher на озере Щучьем можно прокатиться абсолютно бесплатно. Вход на базу отдыха свободный, парковка — 100 рублей. На катке можно покататься на коньках и поиграть в хоккей. Также есть большая ледяная горка, с которой тоже можно спуститься бесплатно. Не смотря на то, что клуб находится в черте города, каток окружен густым хвойным лесом. Детям в Мистере Фишере понравится контактный зоопарк со страусом, козочками, кроликами и северным оленем. Вход стоит 100 рублей. Если проголодаетесь, то можно перекусить в местном кафе.

Если нет своих коньков, возьмите на прокат.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КАТОК

Каток на стадионе УрФУ, ул. Мира, д. 29а

Расписание: пн — пт: 17.00-21.00, сб -вс: 15.00 -21.00

Летом на стадионе Уральского федерального занимаются футболисты и бегуны. Но зимой искусственный зеленый газон превращается в большой каток. Выход на лед бесплатный, прокат коньков, который находится в соседнем здании, стоит всего 50 рублей. Днём здесь на физкультуре занимаются студенты, вечером и в выходные же могут покататься все желающие. Атмосфера на катке очень теплая — играет музыка, а лед освещается десятком фонарей.