«Черная пятница с размахом»: где сэкономить в Екатеринбурге до 90% на брендовых вещах

«Черную пятницу» несомненно, ждут все – и заядлые шопоголики и те, кто ходит по магазинам от случая к случаю. Как же не порадовать себя покупками, когда магазины предлагают бешеные скидки. Зимняя коллекция обуви, верхняя одежда, повседневные луки для работы и дома, а также аксессуары: выбор на любой вкус. «Комсомольская правда» узнала, где екатеринбуржцы смогут сэкономить в дни распродажи до 90 %. Для этого мы отправились в Brands’ Stories – первый, и пока единственный, аутлет на Урале. Здесь колоссальные скидки действуют целую неделю с 25 ноября по 1 декабря в рамках Black Outlet Week.

В рамках Black Outlet Week кроссовки Reebok можно купить всего за 1399 руб, получив дополнительную скидку 30%, тогда как их обычная цена 4999 рубФото: Алексей БУЛАТОВ

Так, например, знаменитые джинсы Levi’s можно будет купить с скидкой до 20 % от аутлет-цены. Бутик бренда Lacoste предоставляет скидки до 15 % на весь ассортимент. А в Adidas и Collin’s можно приобрести любой товар с дополнительной скидкой 30%.

В Levi’s дополнительная скидка составит 20% от и без того выгодной аутлет-ценыФото: Алексей БУЛАТОВ

Какая девочка не любит модные браслеты от Pandora? С 22 ноября по 1 декабря здесь будут действовать скидки до 70% на широкий ассортимент украшений.

В период Black Outlet Week можно дополнительно сэкономить 20% от аутлет-цены в бутиках Calvin Klein и Tommy Hilfiger при покупке от 2 единицФото: Алексей БУЛАТОВ

Также в Black Outlet Week принимают участие и радуют большими скидками бренды Guess, Tommy Hilfiger , Calvin Klein, Puma , Albione, Mezzatore, No One, Kanzler, TomTailor, Charuel, Gabbiacci, «Кашемир и шелк».

Скидки в бутике Mezzatore будут достигать 80% на выделенный ассортимент. Например, купить шапку можно за 598 рублей вместо 2 990 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы не успели пошопиться в период Black Outlet Week – не расстраивайтесь! В Brands’ Stories можно купить вещи мировых брендов по самым выгодным аутлет-ценам круглый год. В связи с тем, что многие коллекции закупаются напрямую от поставщиков – покупки в аутлете выгоднее на 50- 90%, чем в обычном магазине. Удачный и выгодный шопинг - это шопинг в Brands’ Stories Outlet.