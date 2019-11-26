Под Екатеринбургом нашли тайник с боевыми гранатами

Сотрудники свердловского ФСБ обнаружили тайник с взрывчаткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления 26 ноября. Склад нашли недалеко от Екатеринбурга, гранаты были спрятана в яме под землей. Всего 11 штук.

Где конкретно находился взрываопасный погреб, силовики пока не рассказывают. На месте работали сотрудники полиции, которые увезли взрывчатку на экспертизу

Всего нашли 11 гранат. Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

- По результатам осмотра подземного тайника, расположенного на территории городского округа Верхняя Пышма, из незаконного оборота изъято 4 гранаты «Ф-1» и 7 гранат «РГД-5», - комментируют в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Сейчас правоохранители разыскивают тех, кто спрятал эти гранаты и происхождение боеприпасов. Результаты проверки будут известны позже.