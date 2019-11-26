2019-11-26T08:30:39+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом нашли тайник с боевыми гранатами

Сейчас силовики выясняют, откуда они там появились
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Взрывчатку забрали сотрудники полиции. Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской областиВзрывчатку забрали сотрудники полиции. Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
Изменить размер текста:

Сотрудники свердловского ФСБ обнаружили тайник с взрывчаткой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления 26 ноября. Склад нашли недалеко от Екатеринбурга, гранаты были спрятана в яме под землей. Всего 11 штук.

Где конкретно находился взрываопасный погреб, силовики пока не рассказывают. На месте работали сотрудники полиции, которые увезли взрывчатку на экспертизу

Всего нашли 11 гранат. Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

Всего нашли 11 гранат. Фото: пресс-служба УФСБ по Свердловской области

- По результатам осмотра подземного тайника, расположенного на территории городского округа Верхняя Пышма, из незаконного оборота изъято 4 гранаты «Ф-1» и 7 гранат «РГД-5», - комментируют в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Сейчас правоохранители разыскивают тех, кто спрятал эти гранаты и происхождение боеприпасов. Результаты проверки будут известны позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге за 27 миллионов проведут исследование городского транспорта
«Оставил деньги и документы и пропал»: в Екатеринбурге две недели ищут розоволосого художника
ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными
Престижный спорткомплекс Екатеринбурга претендует на звание лучшего в России
Уралец не платил алименты 11 лет и угодил в тюрьму
В Екатеринбурге не будут закрывать кинотеатр «Салют»
Больше 190 тысяч свердловчан не могут из-за долгов выехать за границу
За три дня на свердловских трассах поймали 136 пьяных водителей
«Люблю маму, хоккей и “Автомобилист”»: фанаты уральских «шоферов» поздравили своих мам открытками
На Сортировке погрузчик во время чистки тротуара задавил 17-летнего парня
К 2035 году в Екатеринбурге станет на 20 га меньше парков и скверов
Подняли вверх ласточек: уральская группа «Сансара» выступила на шоу у Урганта
Тушили в десять рук: в уральском городе на площади 100 «квадратов» сгорел деревянный дом
На Урале родители детей-инвалидов, обучающихся на дому, будут получать компенсацию на питание
Власти Екатеринбурга напомнили, как срубить елку к Новому году и не нарушить закон
Уральцам приходят фальшивые бумаги с требованиями оплатить штраф в 10 тысяч рублей
Три дня мерзла на улице:в Полевском с крыши полицейского участка спасли кошку
Какие зоны отдыха благоустроят в Екатеринбург в 2020 году? Список
В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии, висевший на здании консульства
Екатеринбургский Театр Кукол получит 44 миллиона на капитальный ремонт
Уберут граффити и заменят гранитные плиты: в центре Екатеринбурга реконструируют Плотинку