Андрей Симановский не оценил бриллианты Chamovskih

21 ноября в «Синара Центре» прошла закрытая церемония награждения премии «Люди эпохи 1994-2019», посвященной 25-летию журнала «Деловой квартал». Церемония собрала весь политический и светский бомонд города. Изначально премия была призвана отметить уральцев, которые внесли качественные позитивные изменения в жизнь региона, но в процессе награждения номинантов случился конфуз.

Вместо рассказов о выдающихся людях зрителям предложили 20-минутный рекламный ролик ювелирного дома Chamovskih. Этот факт не оставил равнодушным генерального спонсора мероприятия, предпринимателя Андрея Симановского. Он потребовал от организаторов предоставить ему слово, чтобы высказать свое мнение об уровне организации премии.

- Я оплатил это мероприятие не для того, чтобы 20 минут со сцены демонстрировали бриллианты, а для того, чтобы область узнала о людях, которые помогают ей развиваться и двигаться вперёд, - сказал Андрей Симановский. - Про главу холдинга УГМК Андрея Козицына, который получил награду «Промышленный человек эпохи» вы сказали мимоходом, а все остальное время показывали украшения. На мой взгляд, это пропаганда неправильных ценностей.

Присутствующие на мероприятии встретили резонные высказывания Симановского одобрительными возгласами, было видно, как участников мероприятия утомил незапланированный длительный рекламный блок. Бизнесмен подчеркнул, что если организаторы испытывали трудности с финансированием, могли бы попросить его выделить больше средств, а не превращать солидное мероприятие в ювелирный балаган.

На последовавшие после инцидента публикации СМИ народ отозвался гневными комментариями. Для региона это происшествие стало кладезем для саркастических публикаций. Отметим, что ежегодно, сменяя друг друга, «Сима-Ленд» и «Галамарт» взрывают уральскую столицу и подкидывают Бабу Ягу, в прямом и переносном смысле этого слова, на вручение премии «Человек года». А вчера добрались до премии «Человек эпохи».

В столице Урала сейчас активно обсуждают выход на сцену Андрея Симановского, который не побоялся сказать то, о чем другие лишь только шептались. Негодование предпринимателя можно понять. Он много лет делает все для развития родного города и ему неприятно видеть, как вместо рассказа о выдающихся земляках со сцены зрителям показывают украшения.