Суд забрал седьмого ребенка: на Урале умерла глухонемая многодетная мать

В Алапаевске скончалась 38-летняя Оксана Белобородова, инвалид с рождения и мать семерых детей. В 2017 году органы опеки забрали из семьи женщины шесть дочек. На первом же заседании суд принял решение отправить девочек в детский дом, тогда основным аргументом стали обвинения в постоянном пьянстве Оксаны.

- Да она из запоев не выходит! Какие ей дети?! - говорили тогда инспекторы ПДН.

Дом, в котором Оксана жила с детьмиФото: Архив "КП"

Но тогда Белобородову никто и слушать не хотел, тем более ей требовался сурдопереводчик. Но когда ей дали слово она призналась, что она не понимала дочерей, а они – ее. Девочки всегда общались с матерью через отца. Оксана закончила 7 классов коррекционной школы, но так и не научилась читать и писать. А потом самой главной проблемой большой семьи стало отсутствие денег. Ее сожитель и отец детей Тимур не выдержал и сбежал.

- Несколько лет назад Тимур не вернулся с вахты, - рассказывала в 2017 году журналисту «КП» через сурдопереводчика Оксана. - Муж написал смс, что устал от такой жизни и не вернется домой. Так я и осталась совсем одна с дочками.

- Помогать семье мы стали всем миром, - говорили соседи Оксаны. – Оксане приносили крупу, макароны, хлеб. Ей помогали купить дрова и даже вставили пластиковые окна.

Подросшие дочери (старшей девочке тогда было 13 лет) старались помогать матери по дому, но избежать скандалов не удалось. Два года назад суд ограничил Оксану в родительских правах и оставил одну с новорожденным сыном на руках.

Оксана на приеме в органах опеки в 2017 годуФото: Архив "КП"

Все это время она обивала пороги омбудсменов, благотворительных фондов и местных чиновников с просьбами помочь. Дошло до того, что о ее тяжелой ситуации узнала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

В этом году все тот же суд Алапаевска восстановил Оксану в родительских правах, но ПДН такое решение не устроило и они подали апелляцию. После нее здоровье женщины резко ухудшилось.

- Суд апелляционной инстанции полностью отменил решение первой инстанции и ограничил Оксану Белобородову в родительских правах, - прокомментировали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Оксана не понимала детей, как и они ееФото: Архив "КП"

Мотивационная часть решения официально недоступна, но знакомые Оксаны знали, что у нее забрали трехлетнего сынишку. Оставшаяся одна в пустом доме женщина не знала, как жить дальше, а потом ей стало плохо. Говорят, обострилась онкология.

- Я прекрасно помню историю Оксаны, - рассказывает свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. – Женщина с непростой судьбой. С 2017 года мы следили за ее жизнью, получали ежемесячные отчеты из Алапаевска, пытались ее трудоустроить. Когда у нее забирали дочек, у семьи были огромные долги за коммуналку, в доме не было отопления. Очень жаль, что все закончилось именно так.