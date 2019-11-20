В «Навыках мудрых» соревновались 39 сотрудников предприятий в возрастной категории «50+». По результатам чемпионата эксперты определили 12 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалистов.

Так получилось, что в компетенции «Обработка листового металла» весь пьедестал заняли сотрудники Объединенной судостроительной компании – Севмаша, «Звездочки» и Адмиралтейских верфей. «Золотой» мастер Вадим Козлов поделился с КП впечатлениями о чемпионате.

-Вадим, с каким настроем вы ехали на чемпионат?

-Признаюсь, что поначалу не было желания ехать - думал: ну какой смысл с кем-то тягаться, силами меряться? Но руководство предложило, и я согласился. Ребята из бригады подшучивали: Василич, тебя дома ждут, а ты на тренировку! Подготовка к чемпионату продолжалась полтора месяца и потребовала много сил.

-Тяжело в учении – легко в бою?

-Не сказал бы... Все мы за три дня чемпионата сильно вымотались. Сложностей не было, ведь я 30 лет в этой специальности, и все операции знаю «от и до». Только на «Звездочке» мы делаем корабли, а здесь нам дали трубу, лист металла, из которых мы сделали мангал в виде военного грузовика. Но, когда на предприятии ты получаешь задание - у тебя есть время подумать, подстраховаться-посоветоваться, чтобы сделать работу качественно. А здесь надо было рассчитывать только на собственные силы, когда еще и времени в обрез.

-Когда вы поняли, что можете взять первое место?

-До последнего момента не предполагал, что стану победителем. Судьи всё держали в секрете – не известно было, как мы отработали на каждом из четырех этапов-модулей. И очень сильные конкуренты были. Мой соперник Александр, например, выполнял задание быстрее, и я думал, что по всем показателям он будет первым. Но, видимо, по качеству и по совокупной оценке я его обогнал.

-Приходит ли на завод молодежь, развито ли на нем наставничество?

-Я 15 лет работаю бригадиром сборщиков-достройщиков и почти всегда являюсь наставником у молодых. Приходят разные ребята, некоторые очень талантливые. Вот к этому Hi-Tech я готовил своего тезку – Вадима Чебыкина. Он учится в институте на заочном. На «Звездочке» проработал всего лишь один год, но недавно на нашем цеховом конкурсе показал первый результат, хотя соревновался с более опытными рабочими. Здесь он в основной категории стал серебряным призером.

Вадим Козлов

-А у молодежи есть чему поучиться?

-Наверное, если только в компьютерах. У нас было задание – сделать в цифре чертеж изделия, и участники признались: почти нет у нас в этом навыка! А я с компьютером знаком хорошо. У нас в городе проходят военные реконструкции, и я сделал о них несколько альбомов, которые выставлены во ВКонтакте. Один даже напечатали в Москве.

-В чем, на ваш взгляд, ценность чемпионата Hi-Tech?

-В прошлом году от нас на чемпионат съездил один парень, занял второе место. По возвращении ему сразу повысили разряд. Можно сказать, получил и удовольствие, и материальную выгоду. Я думаю, Hi-Tech – хороший стимул к профессиональному и карьерному росту. Поэтому считаю, что в подобных конкурсах обязательно надо поучаствовать хотя бы раз в жизни.