Массовые заражения детей ротавирусом происходят на Урале

На Урале зафиксирована вспышка ротавируса. Слабость, тошнота, головокружение и высокая температура – на эти симптомы массово жалуются дети.

Эпидемия достигла таких пределов, что детский сад «Солнечный лучик» в уральской столице вынужденно закрылся на карантин. Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что в группе из двадцати пяти человек занятие посещали только двенадцать.

Для шести детей ранее был определен домашний режим, поскольку они заболели ОРВИ. Однако у руководства учреждения дошкольного образования такое положение не вызвало никакой тревоги: детсад работал до тех пор, пока зараженными не оказались и другие малыши.

В такой ситуации необходимо строжайшее соблюдение правил гигиены, ведь ротавирус буквально «оккупировал» столицу Урала. Роспотребнадзор возложил вину за вспышку инфекции на питание в столовой, однако отмечено, что ротавирус поразил не только этот детский сад.

Несколько дней назад он «проник» в лагерь «Лесная жемчужина», где также заболели дети. У девятнадцати ребят были обнаружены проявления этой инфекции, и смена была завершена досрочно.

В прошлом году подобное происходило и в средней школе №25 в Екатеринбурге. Здесь причиной вспышки болезней у детей явились носители норовируса и золотистого стафилококка. Таковые были выявлены среди персонала заведения. Несоблюдение противоэпидемического режима работниками школы стало причиной вспышки. Лишь когда случилось ЧП,на пищеблоке и в помещениях провели дезинфекцию и прочие мероприятия подобного рода.

Предупреждаем, что екатеринбургским родителям следует следить за соблюдением детьми правил гигиены, а также потеплее их одевать.