«Всему виной "шипы"»: глава комитета благоустройства Екатеринбурга о том, откуда в городе грязь

В ночь со вторника на среду в Екатеринбурге «без объявления войны» выпал снег. Еще вечером было сухо и чисто, а утром грязь, наледь и соответственно пробки. Чтобы рассказать, как город справляется с подобными погодными сюрпризами, в эфир радио «Комсомольская правда» - Екатеринбурга (92,3 FM) пришла председатель комитета по благоустройству администрации города Тамара Благодаткова.

ДЕРЖАТЬ УБОРОЧНУЮ ТЕХНИКУ ПРО ЗАПАС НЕ НАДО

– Во время снегопадов хочется, чтобы не было пробок… Но, например, сегодня этого не случилось.

– Снегопад начался около пяти часов утра. Техника, конечно, не успела проехать по всем улицам. Но работа была организована своевременно. К обеду противогололедным материалом были просыпаны все центральные магистрали. Даже небольшая улица Мамина-Сибиряка прометена. Для проезда очищен асфальт. Сейчас машины едут спокойно. Пешеходные переходы почищены выборочно, потому что люди, которые прометают улицы вручную, не могут справиться с таким объемом. К ночи формируются большие звенья и самосвальная техника, чтобы организовать вывоз снега.

К полудню уборка снега продолжалась.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Екатеринбург – самый компактный город-миллионник. Но когда идет снегопад, уборочных машин не хватает. Сколько у нас сейчас снегоуборочной техники и сколько нужно купить?

– У нас 370 единиц муниципальной техники. Она отдана в оперативное управление дорожно-эксплуатационным управлениям (ДЭУ). И для работы в режиме средних осадков этой техники достаточно. Если говорить о больших осадках, как сегодня (13 ноября, - Ред.), то нет необходимости держать про запас огромное количество техники. Поэтому она привлекается дополнительно по договорам. Проводятся специальные конкурсы на самосвалы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики… Мы не можем сказать, что техники не хватает. Но если осадков больше нормы, то никакой техники не хватит.

– Перед 4 ноября был снегопад. И мэр города Александр Высокинский сказал, что этот снег будет убран в течение нескольких дней. Но он не был убран. Растаял сам собой. Получается, что природные катаклизмы не всегда могут быть отслежены службами благоустройства?

– С проезжих частей снег был убран. Его вывезли в объеме – 47 тысяч тонн. Мы в ноябре обычно не вывозим такое количество снега. Он, как правило, выпадает более равномерно. Тротуары были почищены. Иначе растаявший снег был бы на дороге. А в ноябре эта грязь уже не высыхает.

Во вторник еще было относительно сухо, а в среду после снегопада все дороги опять покрыло серой жижей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОСЫПАЮТ «СОЛЬЮ» ЛИШЬ 40% ДОРОГ ГОРОДА

– Звонок от радиослушателя: за пределами центра рассыпают отходы производства от щебня. Эти частицы, как пули летят. Я уже третье лобовое стекло в машине буду менять. Речь про дорогу в сторону Полевского тракта, про Селькоровскую улицу. Почему солью то не посыпаете?

– Вопрос касается дорог регионального значения. Они обрабатываются песко-соляной смесью. В Екатеринбурге же используется только многокомпонентная соль. Она полностью растворяется. Мы обратимся к коллегам, чтобы они проверили размер фракций, которые используется, раз жители жалуются.

– Вопрос от слушателей: противогололедная смесь, которой посыпают улицы, вызывает большие сомнения в плане безопасности. Насколько она вредна машинам и обуви?

– При организации аукционов (на закупку смеси, - Ред.) мы в требованиях, в технических заданиях указываем, что в состав этих солей должны входить ингибиторы, которые подавляют их вредное воздействие, например воздействие хлористых соединений. Этот материал сертифицирован с точки зрения Роспотребнадзора. Он безопасен для животных, для людей, для обуви. Его тестировали в институте исследующем кожу. Есть сертификат.

Вывозить горы снега из Екатеринбурга будут и ночью.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– А белые разводы на обуви почему остаются?

– У кого остаются? Я так же по городу хожу. Замшевую обувь обрабатываю. Екатеринбург этим составом посыпает только 40% дорог. Это сложные места: подъемы, перекрестки. Для сравнения, Москва обрабатывает 100% дорог. Сказать, что жуткое влияние состав оказывает на обувь и на автомобили, наверное, нельзя. Мы расходуем не то количество материала. Всего 40 граммов на метр. А на тротуарах химию мы не используем, только фракционный песок.

– А в Москве чем обрабатывают дороги?

– Они поливают дороги, используют жидкие рассольные средства. В Москве более теплые зимы. Мы не используем такие средства, потому что для них нужно иметь двойной запас уборочной техники, чтобы обрабатывать улицы и жидким, и сыпучим материалом. Но в прошлом году мы пробовали использовать смачиваемый противогололедный материал. Он быстрее внедряется в снежную массу, не разлетается. Это более экономный вариант. Поэтому с 1 января мы хотим в четырех ДЭУ использовать именно смачиваемые материалы.

ГРЯЗЬ НА УЛИЦЕ – ЭТО ПЫЛЬ

– Вопрос от слушателя: к кому обращаться по поводу очистки улицы от снега?

– У нас за уборку улично-дорожной сети отвечают администрации районов. Они формируют задания для ДЭУ, и, если требуется, дополнительно определяют подрядную организацию. Все вопросы нужно задавать администрации района. Если нужно более быстрое реагирование, то на каждом сайте районной администрации есть информация о квартальных. Если есть замечание по уборке даже двора, то ему можно их передать.

На случай слишком обильных снегопадов дополнительную уборочную технику город берет в аренду.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Откуда в городе грязь?

– Из-за пыли на дороге. Когда было сухо, ее никто не видел, но она никуда не делась. Она образовалась за счет износа в бесснежный период шипованой резины. Пыль смешалась с тающим снегом. Грязь никто в город не приносит.

– Но ведь город же моют…

– Летом моют, поэтому летом никто и не говорит, что есть пыль. Зимой мыть нельзя и вакуумной техникой тоже нельзя пользоваться.

– В конце мая был заключен контракт, по которому тротуары на проспекте Ленина должны доделать до 15 ноября. Есть уверенность что сроки будут выполнены?

– Такая уверенность должна быть у руководителей предприятий, который зашли на аукционы, выиграли их и весь летний период давали клятвенные обещания, что все успеют. У двух подрядных организаций, работающих на проспекте Ленина – 15 ноября. У подрядной организации на Малышева – 22 ноября. Глава Екатеринбурга наметил объезд на понедельник. Надеемся, что один из подрядчиков на Ленина, работающий на участке от Луначарского до Гагарина, работы закончит. У него минимальный объем работ остался. Все значительно хуже с двумя другими подрядными организациями. Пока подрядчики отвечают, что они все сделают вовремя. У нас сомнения. Думаем, в каком варианте они могут работу закончить, чтобы зимой горожане безопасно передвигались по городу.

Тем временем укладка плитки на проспекте Ленина продолжается.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Если подрядчики плохие, то почему вы с ними не расторгаете контракт?

– Расторгнуть контракт, когда подрядчик весь объект уже разобрал – это еще хуже. Никто другой за него не возьмется. Поэтому нужно заставить подрядчика довести объект до ума. Чтобы заключить новый контракт нужно 52 дня.

– А сразу выбрать качественного можно?

– Можно все, что угодно, но в рамках 44-го федерального закона. Он определяет, что на аукционе подрядная организация выбирается по минимальной стоимости за предложенный объем работ.

КЛАСТЬ ГРАНИТНУЮ ПЛИТКУ В ХОЛОД МОЖНО

– В соцсетях много фотографий, как укладывают гранитную плитку в снег, в холод. По технологии - это правильно?

– Если готово основание, то укладка штучного материала, вроде бетонной или гранитной плитки не ограничена температурным режимом.

– А если на снег прямо кладут?

– Основание должно быть расчищено. Если кладут на снег, то можно пожаловаться в службу благоустройства. Мы все заявки эти принимаем.

Обычно снег собирают днем, а вывозят из города ночью.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Блогеры обсмеяли Екатеринбург, мол, на набережной стоят пластиковые фонари с монтажной пеной внутри, на которые якобы выделили 5 миллиардов рублей. Так ли это?

– Мне всегда нравится, как люди легко нули добавляют. Такой суммы нет у службы благоустройства. На нужды благоустройства, включая софинансирование из федерального и областного бюджетов, в целом по Екатеринбургу с содержанием дорог, освещения, канализации выделяется порядка 3 миллиардов рублей. Это первое. Про опоры – речь идет о набережной, которая в прошлый раз ремонтировалась в 2007-2008 годах. Опора простояла 11 лет. Отлично, что она стояла 11 лет и все думали, что это каслинское литье. Ее не нужно было красить. Мы ее только мыли. Качество опор всех удовлетворяет. На набережной Рабочей молодежи стоят именно такие. Они внутри металлические. Сверху пластик. Это был вброс бессмысленной информации.

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