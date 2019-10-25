Думали чугун, а оказался пластик: на набережной Екатеринбурга нашли фейковые фонари

Жители Екатеринбурга обнаружили, что фонарные столбы на городской набережной оказались пластиковыми. С виду декоративные конструкции были похожи на чугун, но на одном из них откололся кусок. И тут заметили подмену: внутри столб был желтого цвета. Совсем не металл. Первый об этом написал в телеграм-канале «Коренной екатеринбуржец» общественник Дмитрий Москвин.

- Оказывается, фонари в центре Екатеринбурга никакие не чугунные. Хрен вообще знает, какие они. А по сметам какие? Это при том, что каслинское художественное чугунное литьё прямо под боком производят, - прокомментировал Дмитрий.

Фото: телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец»

Отметим, что таких фонарей на набережной Екатеринбурга 30 штук. На самой Плотинке конструкции металлические. Местные урбанисты замечают похожую тенденцию по всему Екатеринбургу. Говорят, что так администрация, возможно, экономит на материалах.

- У нас часто за последние годы стали менять элементы благоустройства из естественных материалов на фейки. Фонари это один пример в центре, есть еще. Вот, например, на проспекте Ленина есть бульвар. Долгое время он был огорожен из цельных гранитных блоков. После реконструкции ограда стала бетонной, которая облицована каменной плиткой. Сейчас это все дело уже начало отваливаться, - рассказывает урбанист Владимир Злоказов.

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