«Нас могут закрыть»: финны обвинили уральскую фолк-группу в краже российского гимна

Фолк-группа «Солнцеворот» из Екатеринбурга может потерять свой канал на YouTube из-за обвинений в плагиате. Уральские музыканты якобы нарушили авторские права, исполнив кавер-версию гимна России. Причем претензия прилетела от финнов.

Фото: YouTube

Год назад екатеринбургская группа «Солнцеворот» записала свою версию гимна России. Под нее уральские музыканты сняли клип и поделились им на YouTube с припиской - "Так гимн России еще никто не исполнял!". При этом "Солнцеворот" не изменяли слова гимна и музыку, разве что аранжировку для нее делал участник шоу "Уральских пельменей" Сергей Калугин.

На YouYube клип набрал около чуть больше 40 тысяч просмотров. И вдруг музыкантам пришла претензия. Оказалось, что их версия гимна как две капли воды похожа на финскую песню под авторством Николая Клименко.

- В начале ноября на наш канал YouTube пришла претензия. Там было написано, что правообладатель финская компания Teosto предъявляет жалобу на контент, мол в нашем видео звучит их контент, который они монетизируют, - сетует участник группы "Солнцеворот" Сергей Василейко.

Гимн России (Official video) / Фолк-группа Солнцеворот/ Так Гимн России ещё никто не исполнял!.

Та финская песня, о которой идет речь, переводится на русский как «Гимн любви». Уральские музыканты признаются, что она действительно похожа на их вариант, да и вообще на гимн России.

- Мы проверили - музыкальное совпадение идет около минуты, - вздыхает Сергей. - В итоге, из-за этой жалобы мы не сможем зарабатывать на своем клипе в интернете. А также, если мы полюбовно с ними не разберемся, то YouTube в праве нас закрыть.

Для нашей песни аранжировку делал участник шоу "Уральские пельмени" Сергей Калугин.

Решить вопрос с финнами участникам фолк-группы необходимо до декабря. Но артисты даже не представляют, как это сделать.

- У нас плотный график, выступления, репетиции. Надеемся, что все разрешится, - добавил Сергей.

Тем временем юристы говорят, что у финской компании нет оснований на претензию. Гимн России не является интеллектуальной собственностью и полностью принадлежит народу. Поэтому использовать мелодию гимна может любой гражданин, как россиянин, так и иностранец.

- Жалобу на YouTube может подать каждый, дальше ее рассматривает специальная комиссия сайта. Со стороны группы «Солнцеворот» все в порядке. Сейчас им нужно подать в ответ возражение на жалобу, объяснить, что это гимн России. Этот вопрос точно разрешиться в пользу наших музыкантов, - объясняет юрист Иван Кадочников.