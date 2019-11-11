2019-11-11T14:41:41+03:00
Происшествия

Оказалась рецидивисткой: пропавшую в Екатеринбурге женщину нашли в тюрьме

В полиции подтвердили, что 31-летняя Марина Головина обчистила магазин, в котором работала. Ей уже вынесли приговор
Олег ГАЛИМОВ
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Марина украла из кассы 25 тысяч рублей. Фото: СОЦСЕТИМарина украла из кассы 25 тысяч рублей. Фото: СОЦСЕТИ
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История таинственной пропажи 31-летней жительницы Екатеринбурга Марины Головиной пришла к своему логическому завершению. Выяснилось, что еще в начале прошлой неделе ее задержали после того, как она ограбила магазин «Мега детки», в котором работала.

Суд признал ее виновной и отправил в колонию.

- Марина Головина осуждена Верх-Исетским судом по п. в части 2 статьи 158 УК Российской Федерации и приговорена к 2 (двум) годам лишения свободы в колонии общего режима, - пояснили в пресс-службе УМВД города.

У Марины Головиной проблемы с азартными играми и теперь уже три судимости за кражи. Фото: СОЦСЕТИ

У Марины Головиной проблемы с азартными играми и теперь уже три судимости за кражи. Фото: СОЦСЕТИ

Также выяснилось, что для Головиной это уже третья судимость: в апреле суд Асбеста приговорил ее к 1 году условно за кражу, а 26 сентября Чкаловский суд Екатеринбурга назначил ей 400 часов обязательных работ. Видимо, девушка так и не смогла побороть игровую зависимость. Именно на интернет-казино она тратила все украденные деньги.

Девушку объявили в розыск 7 ноября ее родственники и муж, но к тому времени она уже находилась в СИЗО и они не знали об этом. В разговоре с корреспондентом «КП» супруг Марины подтвердил инофрмацию о краже 25 тысяч из магазина, но не стал рассказывать о предыдущих судимостях Головиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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