На Урале водитель «Лады» врезался в многоэтажку: один мертв, трое – в больнице

В Тавде водитель «Лады Калина» не справился с управлением и врезался в жилой дом. От удара отечественную легковушку смяло в «гармошку»: водитель погиб на месте до приезда скорой помощи.

Также в машине находились двое детей и 28-летний пассажир.

От легковушки осталась лишь груда металла.Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП, водитель 1990 года рождения, от полученных травм, погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. С места аварии в больницу Тавды доставлено трое пассажиров. После осмотра врачами, два несовершеннолетних пассажира отпущены домой. 29-летнего пассажира госпитализировали с травмами, - пояснили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.