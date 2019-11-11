2019-11-11T13:00:24+03:00
Происшествия

На Урале водитель «Лады» врезался в многоэтажку: один мертв, трое – в больнице

Виновник аварии превысил скорость и не справился с управлением [ВИДЕО]
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Водитель скончался на месте. Фото: УГИБДД по Свердловской областиВодитель скончался на месте. Фото: УГИБДД по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Тавде водитель «Лады Калина» не справился с управлением и врезался в жилой дом. От удара отечественную легковушку смяло в «гармошку»: водитель погиб на месте до приезда скорой помощи.

Также в машине находились двое детей и 28-летний пассажир.

От легковушки осталась лишь груда металла.Фото: УГИБДД по Свердловской области

От легковушки осталась лишь груда металла.Фото: УГИБДД по Свердловской области

- В результате ДТП, водитель 1990 года рождения, от полученных травм, погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. С места аварии в больницу Тавды доставлено трое пассажиров. После осмотра врачами, два несовершеннолетних пассажира отпущены домой. 29-летнего пассажира госпитализировали с травмами, - пояснили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Авария в Тавде.Видео: УГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Двутавры ЕВРАЗ НТМК использовали для строительства московского метрополитена
Хотел перепродать на родине: в Кольцово таможенники забрали у жителя Китая 166 меховых шапок
МегаФон открывает интернет-магазин на Tmall
Власти Свердловской области ищут того, кто создаст самый оригинальный проект биатлонного центра Шипулина
Соврала, чтобы парень не наказал: на Урале женщину отправили под суд за ложное обвинение в изнасиловании
На Урале предприятие оштрафовали на 40 тысяч из-за отсутствия лицензии на вредные отходы
В Екатеринбурге врачи стали получать по 75 тысяч рублей в месяц
Робот научит дошкольников Екатеринбурга собирать мусор раздельно
Екатеринбуржец, летевший в Дагестан, умер во время полета
В семье пополнение: к уральскому «Автомобилисту» присоединился защитник сборной Беларуси
Самолет главы УГМК вошел в ТОП-10 самых дорогих российских частных авиасуден
В Екатеринбурге под суд отправили белоруса, который через Москву провез 1,3 килограммов наркотиков
Как говорить с ребенком на взрослые темы: отвечает сексолог
«Что ты тут делаешь? Иди в лес»: голодная лиса бродила по центру уральского города
В Екатеринбурге из-за отсутствия холодной воды закрыли новую школу
«Будем дарить тепло»: в Екатеринбурге снова проведут европейскую рождественскую ярмарку
В Каменске-Уральском убрали неправильных «лежачих полицейских». Автомобилисты довольны
На Урале металлургический комбинат оштрафовали на 2,5 миллиона за погибшего рабочего
Теперь «светит» уже не одна статья: на «Таганском ряду» поймали сбежавшего заключенного