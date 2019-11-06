2019-11-06T12:40:06+03:00
Общество

«Сейчас деградация поощряется»: блогер Соболев сравнил зарплаты стримеров и хирургов из Нижнего Тагила

В конце лета сразу из двух больниц города решили уволиться ведущие специалисты. В результате в одной из них экстренно наняли на работу менее опытных южан
Олег ГАЛИМОВ
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Ролик с размышлениями на остросоциальную тему появился на канале Соболева 3 ноября. Фото: СОЦСЕТИРолик с размышлениями на остросоциальную тему появился на канале Соболева 3 ноября. Фото: СОЦСЕТИ
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На Youtube-канале Николая Соболева вышел новый ролик посвященный сравнению зарплат блогеров и стримеров с теми деньгами, которые получают врачи в муниципальных учреждениях. Соболев не забыл упомянуть и нашумевший скандал с массовым увольнением хирургов из больниц Нижнего Тагила.

Тогда специалисты заявили о невыносимой нагрузке и низкой зарплате. Тема сразу же вышла на федеральный уровень.

Вот так за "страстный поцелуй" стримерши получают больше, чем врачи за месяц. Фото: Youtube/GirlsRuTwitch

Вот так за "страстный поцелуй" стримерши получают больше, чем врачи за месяц. Фото: Youtube/GirlsRuTwitch

- Врачи не выдержали и решили массово уйти с работы, - говорит в новом выпуске Соболев. – Знаете, можно только позавидовать их нервам. Долги годы они жили хуже, чем пациенты, которых они лечили. И самое пародоксальное, что это все происходит в то время, как какая-нибудь Наталья Зубарева продает добавки в Instagram и зарабатывает по 15 миллионов рублей в месяц. Мы это наблюдаем долгие годы, но никакого шевеления не происходит, пока врач не выдержит и не возьмет в руки камеру и не расскажет на весь интернет, что там творится. И вряд ли кто-то в будущем захочет 8 лет учиться на врача. Уже сейчас каждый второй подросток мечтает стать блогером. Их можно понять, ведь чем ты фриковее и тупее, тем больше у тебя потенциала заработать. Сейчас для богатства не нужно образования или достижений. Деградация – поощряется. Каждый найдет на Youtube свое пристанище или станет стримером. Ты просто садишься и часами несешь [ерунду]. И самое парадоксальное, что они за несколько часов получают больше, чем любой терапевт за месяц.

Стримеры действительно зарабатывают баснословные деньги словно по щелчку. Например, известному блогеру и рэперу Юрию Хованскому достаточно в прямом эфире поесть шаурму, чтобы анонимный поклонник перевел ему 50 тысяч рублей. Такие же ганорары ждут юных девушек, готовых показать на камеру «страстный поцелуй».

А эти девушки легко заработали 150 тысяч рублей на новый микрофон и камеру. Достаточно лишь болтать с подписчиками в прямом эфире и играть на гитаре. Фото: Youtube

А эти девушки легко заработали 150 тысяч рублей на новый микрофон и камеру. Достаточно лишь болтать с подписчиками в прямом эфире и играть на гитаре. Фото: Youtube

К сожалению, труд тех, кто каждый день спасает человеческие жизни, ценится значительно меньше. Несмотря на то, что свердловский минздрав пошел навстречу тагильским врачам, специалисты Демидовской больницы не забрали свои заявления и ушли с работы.

- Уволились все хирурги и два анестезиолога, - рассказывает «КП-Екатеринбург» хирург Сергей Павлов. – На наше место взяли на работу выходцев из ближнего зарубежья, и качество оказываемой помощи заметно снизилось. Я ушел работать в частный медицинский центр, мои коллеги устроились в другие больницы города. Кто-то даже переехал в Екатеринбург. А как иначе? У нас оклад был 20-22 тысяч. В лучшем случае с огромными переработками наберется около 50 тысяч рублей. Но это же ненормально, тем более я врач высшей категории!

Массовое увольнение врачей в Нижнем Тагиле обсуждалось на федеральном уровне

Массовое увольнение врачей в Нижнем Тагиле обсуждалось на федеральном уровне

СПРАВКА «КП»

Свой канал на YouTube петербургский блогер Николай Соболев создал в 2014 году. Вместе с другом Гурамом Нармания он снимал видеоролики с розыгрышами. За первый год парни собрали больше миллиона подписчиков. Всероссийскую известность Соболев обрел после съемок в программе «Пусть говорят». Блогер участвовал в выпуске, посвященной ульяновской школьнице Диане Шурыгиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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