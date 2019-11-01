«Над каждым пациентом работает 7 врачей»: как на Урале реабилитируют рабочих, пострадавших на производстве

ОТСЛЕЖИВАЮТ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА

Сидя перед устройством, похожим на перевернутый велотренажер, 39-летний Виталий Ладыгин крутит педали руками. На его правом предплечье алеет длинный шрам – последствие ЧП, случившегося с ним на работе.

– На нее упала болгарка, которой режут металл – случайность, – пожимает плечами Виталий. – Мне сразу вызвали «скорую», отвезли на экстренную операцию по сшиванию сосудов, артерий и сухожилий. А спустя некоторое время сделали еще одну операцию, чтобы соединить нервы.

Этот тренажер помогает Виталию Ладыгину вернуть подвижность в поврежденную руку.Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого правая рука у Виталия почти не двигалась и все время была согнута под углом в 90 градусов. Чтобы вернуть ей былую хватку требовалась длительная и очень дорогая реабилитация. К счастью, работодатель застраховал Виталия в Фонде социального страхования. Поэтому сейчас он получает ее бесплатно в Областном специализированном центре медицинской реабилитации «Озеро Чусовское». Тренажер, на котором под контролем специалистов занимается Виталий, постепенно возвращает его руке подвижность.

– Она выпрямилась и пальцами могу шевелить, – улыбается Виталий. – Специалисты говорят, что восстановлюсь примерно через год, но я рассчитываю на четыре-пять месяцев.

Каждый день у пациентов реабилитационного центра расписан по минутам.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соседнем помещении на медицинской койке лежит другой пациент реабилитационного центра – 34-летний Дмитрий Осетров. К его правой ноге подключены электроды, по которым в мышцы подается слабый ток, заставляя их сокращаться.

– Прямо чувствую, что напрягаются. Пощипывает, – говорит Дмитрий. – Я монтажником металлоконструкций работаю. Однажды освещения не было, я оступился и упал с высоты в девять метров. Получил перелом тазобедренного сустава. Сначала долгое время на костылях ходил. Но благодаря реабилитации они мне уже не нужны. Сейчас задача – восстановиться полностью, чтобы снова полноценно работать.

По электродам в ногу Дмитрия поступает ток, заставляя мышцы сокращаться.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дмитрий, как и Виталий, лечится за счет средств Фонда социального страхования. Для этого за ними закрепили специального реабилитационного менеджера.

– Если произошел несчастный случай, то к нам приходит медицинское заключение, в котором описана степень тяжести травмы. После этого мы берем человека на контроль и лечим с первого дня до выздоровления, – объясняет Татьяна Шестакова, реабилитационный менеджер. – В этом году у меня 38 человек. Всех отслеживаю, со всеми разговариваю…

НА РАБОТУ ВЕРНУЛИСЬ 714 ЧЕЛОВЕК

Каждый день у Виталия и Дмитрия расписан по минутам. Им надо пройти восемь процедур: подводный массаж, электростимуляция, лечебная физкультура… В ежедневном режиме ими занимаются по семь врачей. Аналогичную заботу получают в Свердловской области сотни других рабочих, пострадавших на производстве, о чем в пятницу, 1 ноября, представители Фонда социального страхования рассказали на круглом столе «Комплексная реабилитация пострадавших на производстве после тяжелого несчастного случая».

– За 2016-2018 год из 839 пострадавших, окончивших лечение, работают 714 человек. То есть 85%. Это очень хороший показатель, – говорит Александр Никитин, заместитель управляющего ГУ «Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации».

На круглом столе Фонда социального страхования специалисты обсудили успехи реабилитационных центров.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в Фонде отмечают, что немало средств выделяется и на предотвращение несчастных случаев. Свердловское региональное отделение за десять лет потратило на это больше четырех миллиардов рублей.

– Динамика с 2015 года благоприятная, – уточняет Александр Никитин. – Количество всех видов несчастных случаев легких и тяжелых снижается.

ПОСТРАДАВШИЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА РАБОТУ

В России реабилитация пациентов появилась 20 лет назад, отмечают специалисты на круглом столе. Причем Свердловская область в этом деле была пионером. Сейчас же не только на Урале, но и по всей стране работает множество реабилитационных центров.

На круглый стол пришли не только специалисты по реабилитации, но и их вчерашние пациенты.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Мы начали работать с Фондом социального страхования с 2015 года, – говорит Виталий Аретинский, главный врач ГАУЗ СО «Областной специализированный центр реабилитации «Озеро Чусовское». – И за это время вылечили 493 пациента. У нас восстанавливаются после травм на производстве жители не только Свердловской, но и Челябинской области.

Чаще всего реабилитация требуется мужчинам в возрасте от 20 до 67 лет. Они поступают с черепно-мозговыми травмами, с травмами позвоночника и опорно-двигательного аппарата.

В реабилитационном центре пациенты много занимаются лечебной физкультурой.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– К сожалению полного возвращения утраченных функций удается достичь не всегда. Последние три года это составляет около 14%, – говорит Ольга Черняева, врач ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области». – Но вот частичная компенсация утраченных функций достигается все-таки у большинства больных.

Те пациенты, которым не удалось полностью восстановиться, все равно не остаются без работы, отмечают специалисты. В этом им помогает Фонд социального страхования, сотрудничающий с множеством организаций, работающих на рынке труда. Так, около 4% пациентов за 2018 год получили новую профессию. Еще 18% получили другую должность на своем предприятии. Это касается и тех пациентов, которым из-за травмы ампутировали руку или ногу.

С каждым пациентом реабилитационного центра работает по семь специалистов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– С 2015 года через отделение по ранней реабилитации прошли 25 таких пациентов, – говорит Марина Заводова, заведующий медицинским отделом филиала «Екатеринбургский» ФГУП «Московское Протезно-ортопедическое предприятие». – С этого года мы ставим пациентов на лечебно-тренировочный протез-тренажер, позволяем им встать вскоре после утраты конечности. Чтобы функция ходьбы у них не терялась.

Реабилитация может продолжаться не один год, отмечают специалисты. Однако в итоге она помогает если не полностью вернуть человеку здоровье, то хотя бы приспособиться к новому его состоянию.