«Ложкой снег мешая, ночь идет большая»: медведи Екатеринбургского зоопарка начали впадать в спячку

В Екатеринбурге уже началась настоящая зима, да еще и снег выпал. Из-за этого некоторые обитатели местного зоопарка начинают впадать в спячку, рассказали в пресс-службе зверинца.

Пока косолапые объедаются яблоками. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Первым, кто уже удобно устроился в своей теплой берлоге, это бурый медведь Черныш, самый пожилой представитель своего вида в нашем зверинце.

- Он уже не выходит из своего укрытия, но Черныш еще продолжает активно яблочки и морковку кушать. Угощения оставляют сотрудники зоопарка. Обычно мы стараемся давать им более легкие продукты, ведь когда они в спячке нагружать желудок нельзя. У медведей во время зимнего сна все физиологические процессы идут, но в замедленном ритме, - рассказывает Екатерина Уварова, начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка.

Бурая медведица Ветка. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Всего в зоопарке шесть медведей, которые впадают в спячку: это бурые Черныш и Ветка, белокоготные Карат и Чара, а также гималайские Сойка и Гай. Позже всех ложиться Карат и раньше всех встает. Помимо медведей уходят в сон и барсуки, енотовидные собаки и еноты. Они пока только готовятся к этому, но тоже скоро спрячутся в своих норах.

- Животные заранее готовили к этому периоду. Уже осенью они очень много ели, чтобы запасти подкожный жир. Так они ведут себя не только у нас, но и в природе, - добавили в зверинце. – В нашем зоопарке медведи могут проснуться. Попросить кушать или попить, а потом снова уйти в сон. Сотрудники тогда подкладывают им либо свежий снег, дают яблочки и морковки.

А вот белые медведи всю зиму будут бодрствовать.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Белые медведи в спячку не впадают, точно также как в природе. Наблюдать за жизнью этих ребят можно зимой. Также пока самые молодые гималайские медведи Гай и Сойка и неугомонный белокоготный медведь Карат ещё выходят в вольер пройтись по скрипучему снегу и полакомится морожеными яблоками или морковкой. Но скоро и они залягут в берлоги до весны. Посетителей приглашают в зоопарк пожелать медведям сладких зимних снов.