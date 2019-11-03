Пассажира, избившего кондуктора в автобусе в Екатеринбурге, ищет полиция

Полиция Екатеринбурга ищет мужчину, который в салоне 25-го автобуса избил 24-летнего кондуктора. ЧП случилось, когда автобус находился рядом с перекрестком Малышева - 8 Марта. В ходе спора мужчина уронил кондуктора на сиденье и стал бить руками.

- Пострадавший кондуктор направлен на прохождение судебно-медицинского обследования для установления тяжести причиненного вреда здоровью, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Сотрудники полиции изучают съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают и опрашивают очевидцев инцидента.

Также правоохранители вычисляют личности как самого нападавшего, так и двух его спутников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.