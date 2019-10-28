«Помогли ассоциации с Джонни Деппом и Человеком-пауком»: школьник из Екатеринбурга попал в Книгу рекордов России

Десятиклассник из Екатеринбурга запомнил 13 302 знаков числа Пи после запятой и воспроизвел их. Достижение Дениса Бабушкина попало в Книгу рекордов России. Раньше это знамя принадлежало учителю истории из подмосковных Химок Владимиру Кондрякову, но екатеринбуржец улучшил показатель на несколько чисел.

Денис учится в специализированном учебно-научном центре Екатеринбурга, известный в городе как СУНЦ УрФУ. Чтобы поступить туда парню пришлось постараться, и тогда он увлекся техникой запоминания.

- Мне нужно было за очень короткое время подготовиться к экзаменам, выучить много исторических дат. Тогда и познакомился с мнемотехникой, потом втянулся. Сейчас уже год прошел с тех пор, - рассказывает Денис.

Фото: Денис Бабушки

Денис загорелся идеей побить российский рекорд по запоминанию. Чтобы достичь цели, парень упорно занимался по три-четыре часа каждый день. И вот труды дали свои результаты. Школьник говорит, что запомнить длинное число помогли ассоциации с различными супергероями.

- Вообще все образы я подбирал по ассоциативному ряду с буквами. Вот, например, цифра шесть для меня это буква «П». Образами были люди: голливудские звезды или мои знакомые. Образ числа 46 – это был Человек-паук, 97 – Джонни Депп. Все эти картинки были яркие и разнообразные, - открывает тайну парень.

Пока Денис готовился побить рекорд, друзья и одноклассники лицеиста не разделяли его интересов. Парень признается, что приятели постоянно спрашивали «Зачем тебе это нужно?», но теперь вопросов ни у кого не возникает. Говорит, им все гордятся.

den_bu_sh Спорт Данилу Бабушкину помогал отвлекаться от подготовки к рекорду

В перерывах между запоминанием больших чисел Денис занимается спортом. Парень уже давно ходит в качалку, и признается, что это помогает ему отвлечься от учебы.

На днях Денис получил по почте свой диплом рекордсмена России, подтверждающий его национальное достижение. Сейчас он взял небольшой перерыв, но вскоре намерен побить и мировой рекорд. Он, кстати, принадлежит 21-летнему индийскому студенту Раджвиру Мина, который в 2015 году воспроизвёл 70 000 знаков Пи за 9 часов 27 минут.

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