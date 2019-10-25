ДойтиДоШколы: в Екатеринбурге ученикам приходится идти на учебу мимо гаражей и сгоревшего барака

Убийство девятилетней школьницы в Саратове потрясло всю страну и заставило родителей задуматься, а безопасной ли дорогой ходят их дети в школу? Под хэштегом #ДойтиДоШколы они публикуют в социальных сетях фотографии маршрутов, которыми их дети вынуждены ходить каждый день – плохо освещенных, тихих уголков, где могут водиться подозрительные личности. Екатеринбург тоже присоединился к акции. Ниже мы публикуем те участки, о которых нам рассказали наши читатели на данный момент.

ПУТЬ, УКРАШЕННЫЙ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

В Саратове на девочку напали, когда она шла привычной дорогой сквозь массив гаражей – из-за особенностей местной планировки улиц так просто ближе, и многие дети именно таким способом сокращают дорогу до школы. В Екатеринбурге тоже хватает гаражных массивов. Один из них стоит на пути у учеников школы №17, что на Белинского, 123.

Миновав гаражи, школьники оказываются в коридоре, образованном заборами детского сада и промзоны.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Те дети, которые идут из домов рядом с пересечением улиц Щорса и Машинная могли бы идти по Щорса до улицы Белинского, а затем уже по ней спокойно добраться до школы. Это маршрут длиной почти 800 метров, но зато по центральным улицам города. Однако многие школьники предпочитают сокращать через дворы. Так ближе почти на 300 метров. И вот тут-то на их пути и оказывается гаражный массив. Он расположился между детским садом №49 и многоэтажным домом на Машинной, 8.

– Дворы на Машинной около детского сада – мрак и тлен, – говорит Елена, местная жительница. – Маньяков не наблюдалось, но нужно идти по очень страшному узкому проходу рядом с гаражами. По вечерам даже взрослому человеку не по себе.

Атмосфера на маршруте царит довольно угнетающая.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гаражи идут в два ряда вдоль ограды детского сада. Что происходит между ними со двора действительно не увидеть. Однако школьники все же предпочитают ходить не между ними, а рядом с ними – по двору. Другое дело, что сразу за гаражным массивом начинается своеобразный коридор, образованный забором детского сада и забором промзоны на Машинной, 12 над которым натянута колючая проволока. То есть, около 120 метров дети идут по довольно безлюдному и мрачному месту. Впрочем, в следующем году ситуация должна измениться.

В администрации Ленинского района сказали, что в следующем году эти гаражи могут убрать.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Гаражи, о которых идет речь, находятся на не разграниченных землях. В 2020 году мы предложим включить их в программу по выносу, – объясняет Анна Горкунова, начальник отдела по работе с общественными организациями и СМИ администрации Ленинского района Екатеринбурга. – Дело в том, что вообще все гаражи с территории города со временем будут убраны.

Кстати, аналогичным образом в районной администрации пообещали поступить и с гаражами в районе перекрестка Уктусская – Щорса, на которые также пожаловались екатеринбургские родители, принявшие участие в акции #ДойтиДоШколы.

– Теперь эти гаражи включены в программу выноса на 2020 год, – добавила Анна Горкунова.

«ПЛОХО РАБОТАЮТ ФОНАРИ»

Еще один маршрут, который вызывает беспокойство у екатеринбургских родителей, ведет к 119-й школе в Пугачевском переулке в Железнодорожном районе. Место тут и так довольно тихое. С одной стороны школы проходят пути железной дороги. С другой – стоит частный сектор. С третьей возвышается двухэтажный деревянный барак, сгоревший в конце весны (тогда из него были эвакуированы десять человек. Была угроза взрыва, так как внутри находились два газовых баллона, но пожарные вовремя вынесли их на улицу, - Ред.).

Родители учеников 119-й школы жалуются на слабое освещение на маршруте, которым их дети ходят на уроки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

У него провалилась крыша, а рядом лежит гора мусора, по которому бегают крысы. И это в 70 метрах от входа в школу. Вдобавок ко всему, уверяют родители, этот участок плохо освещен.

– У меня дети в школу эту ходят, – говорит Николай, местный житель. – Большую часть детей родители встречают, кто пешком, кто на машине. Уличные фонари вроде и есть, но от них толку мало. Вот позавчера ходил и в 18.00 было уже темновато. Еле светят. Получается, тротуар, где пешеходы ходят, они почти не освещают. А бывают ведь и какие-то кружки у детей, и они остаются в школе до 19.00. Так там еще темнее в это время. А людей тут всяких хватает. Репутация у этого района особая. Местные называют его ГАРЕМ, так как раньше тут располагались гаражно-ремонтные мастерские.

Этот барак стоит рядом со школой №119. В мае, когда он горел, внутри едва не разорвались газовые баллоны.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районной администрации в ответ на это отмечают, что освещение можно улучшить, но для этого необходимо, чтобы местные жители и сами проявили инициативу – просто заявили в администрацию о том, что нужны новые уличные фонари.

– За 2019 год никаких обращений или жалоб от жителей на недостаток освещения не поступало, – говорит Олег Четенов, руководитель пресс-службы администрации Железнодорожного района Екатеринбурга. – Дело в том, что есть программа «Улучшение благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург». Она принимается на три года. Сейчас программа действует до 2020 года. То есть уже третий год. В этой программе никакого освещения в переулке Пугачевском не предусмотрено. И его точно до конца года там не будет. Потому что финансируется программа из городского бюджета. С 2020 года будет приниматься новая программа. Там в ней есть подпрограмма, которая называется «Развитие сетей уличного освещения муниципального образования «город Екатеринбург». Если будут обращения жителей, то мы включим в эту программу свои предложения городу о включении дополнительного освещения в переулке Пугачевском.

Вид из сгоревшего барака на площадку перед входом в 119-ю школу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районной администрации объясняют, что обращение можно направить через их официальный сайт (https://железнодорожный.екатеринбург.рф), через раздел «Обращения», либо на личном приеме.

ДЕТЯМ ПРИХОДИТСЯ ПЕРЕБЕГАТЬ ДОРОГУ

Третий «небезопасный маршрут», на который пожаловались родители екатеринбургских школьников, находится на пересечении улиц Волгоградской и дублера дороги на улице Амундсена. Дети, которые по пути в лицей №109 на Волгоградской, 37Б, переходят этот перекресток, рискуют попасть под машину, говорят родители.

Через дублер на улице Амундсена людям приходится перебегать, так как пешеходного перехода тут пока нет. Есть только понижение бордюрного камня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дело в том, что движение по дублеру Амундсена довольно активное. Здесь, у входа во двор, в котором и расположена школа, имеется два понижения бордюрного камня, которые люди используют, чтобы перебежать дорогу. Однако ни дорожной разметки, ни знака, предупреждающего водителей, о том, что здесь находится пешеходный переход, нет. Как объясняют в администрации Ленинского района, официально переходов там действительно нет, а понижения были сделаны в рамках благоустройства улицы Волгоградской.

В администрации Ленинского района говорят, что в этом месте на дублере Амундсена в следующем году появится полноценный пешеходный переход.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Понижения были сделаны потому, что это не основная проезжая часть, это дублер и там пешеходы действительно ходят, – объясняет Анна Горкунова. – В следующем году здесь будет установлен пешеходный переход и все будет в соответствии с нормами и требованиями. Проектная документация уже готовится.

Если и вы знаете такие небезопасные маршруты, по которым дети вынуждены ходить в школу, сообщайте о них в наш паблик в социальной сети «Вконтакте» «Комсомольская правда Екатеринбург» по этой ссылке.