Свердловчанка, которая впала в кому в Турции после аквааэробики, умерла в больнице

Жительница Дегтярска Нелли Лаптева умерла на турецком курорте, пробыв несколько дней в коме. 54-летняя свердловчанка попала в больницу 8 октября, а после перенесла операцию на головном мозге. Женщине стало плохо во время занятий аквааэробикой в бассейне на территории отеля в Аланье. После этого она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня утром родственникам сообщили, что сердце Нелли остановилось.

- Нам констатировали уже смерть мозга, но она еще была под аппаратами. Мы хотели организовать санаторный рейс и привезти маму домой. Хотя в Турции врач был категорически против этого. Мы отправили уже первый платеж в 10 тысяч долларов, и Росавиация была готова помочь в транспортировке, как сегодня нам позвонил переводчик и сказал, что сердце мамы остановилось, - говорит дочь Нелли Анастасия.

Сейчас семья Лаптевых думает, как перевезти Нелли в Россию. Клиника, куда попала туристка, ждет пока ей заплатят за лечение. Страховая компания отказалась покрывать расходы, объяснив тем, что якобы у женщины была хроническая болезнь – аневризма. Как рассказала дочь Лаптевой Анастасия, с помощью родственников и неравнодушных людей они смогли собрать часть суммы в 10 тысяч долларов, осталось еще 100 тысяч рублей.

- Нам сказали, что маму можно привезти в эту субботу, для нас будет рейс. Сейчас в клинике находится моя сестра, - уточнила девушка.

Если вы хотите помочь Лаптевым привезти Нелли в Екатеринбург, публикуем номер телефона дочери Анастасии: 8 952 725 67 20.

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